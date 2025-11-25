Страхотен Уилиам Чолов се доближи на една победа от медал на Европейското по бокс

Българският боксьор Уилиам Чолов се доближи на само една победа от това да си гарантира медал от Европейското първенство по бокс за мъже в Будапеща. Той постигна трудна победа над представителя на Гърция Михаил Цамалидис с резултат 3:2 съдийски гласа в категория до 80 килограма в среща от 1/8-финалите. Така националът на България се пребори за място на четвъртфиналите в унгарската столица.

Уилиам Чолов е на 1/4-финал на Европейското по бокс за мъже

Чолов показа характер и воля, за да преодолее своя съперник. Двамата си размениха надмощие в първите рундове, като българинът започна добре срещата, но съперникът му изравни играта. Всичко се реши в третия рунд, който обаче Чолов спечели убедително във всички съдийски карти.

За място на полуфиналите и минимум бронз Уилиам Чолов ще срещне Халил Мохамед (Турция). Двубоят ще се играе в сряда.

По-рано през деня и Кирил Георгиев се класира на 1/4-финал на Европейското по бокс.