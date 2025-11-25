Лара Колтури блести в Световната купа с подкрепата на Fibank

Новата звезда в алпийските ски Лара Колтури направи страхотен старт на сезона в Световната купа с две втори места в слаломите в Леви и Гургъл, и седмо на гигантския слалом в Зьолден. Със спечелените точки тя заема второ място в генералното класиране за Световната купа и в това на слалом, след лидерката Микаела Шифрин.

Голям принос за израстването на Лара има финансовата група Fibank, която чрез своята банка в Албания е спонсор на местната ски федерация, като логото на банката стои на видно място на екипа на Колтури.

Fibank подкрепя спорта в Албания, както го прави повече от 20 години и в България. У нас Първа инвестиционна банка застава зад звездите ни на зимните спортове Алберт Попов, Радослав Янков, Тервел и Малена Замфирови, както и Влади Зографски.“