Никола Цолов дебютира с емблематичен номер във Формула 2

Младата звезда на България в моторните спортове - Никола Цолов, ще дебютира с емблематичен номер във Формула 2. Българинът ще стартира за пръв път в тази надпревара на FIA този уикенд по време на състезанието в Катар, като на болида му ще е изписан номер 3. Това е номерът, с който се състезаваше популярният пилот на Ред Бул във Формула 1 Даниел Рикардо в продължение на десетилетие - от 2014 до 2024 г.

Никола Цолов ще се състезава с №3 на болида си

Цолов влезе във Формула 2 на мястото на испанеца Пепе Марти, който се насочи към Формула Е. Българинът ще може да се обиграва в Катар и в последното състезание в Абу Даби, за да може да свикне с новата надпревара преди сезон 2026. Припомняме, че Цолов досега се състезаваше с номер 12, като с него спечели титлата във Формула 4 през 2022 г. и стана втори във Формула 3 през тази година. Правилата за Формула 2 обаче са различни и той не може да си избира номера.

ОЩЕ: Никола Цолов държи уникално постижение във Формула 3

Във Формула 2 номерата се присъждат на база на класирането на отборите от предходния сезон, а тимът на Кампос завърши на второ място през 2024 г., съответно разполага с №3 и №4. Именно затова и Цолов ще кара с №3 на болида си. Както е известно, Никола Цолов е част от академията на Ред Бул и се състезава с техните цветове, като голямата му мечта е да стигне до най-голямото състезание в света - Формула 1.

