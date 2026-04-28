Антъни Джошуа загрява за суперсблъсъка с Тайсън Фюри с мач срещу корав албанец (ВИДЕО)

Антъни Джошуа ще се завърне на боксовия ринг на 25 юли в Рияд, Саудитска Арабия. Тогава той ще се изправи срещу албанския боксьор в тежка категория Кристиан Пренга. Ако Джошуа премине през този мач безпроблемно, той най-накрая ще се бие с Тайсън Фюри в края на 2026 г. 36-годишният Джошуа не се е боксирал след участието си в автомобилна катастрофа в Лагос на 29 декември, при която загинаха двама от близките му приятели – Сина Гами и Латиф Айоделе.
Anthony Joshua has just announced his opponent for his comeback fight, none other than Albanian heavyweight Kristian Prenga.
Prenga isn’t just a tune up opponent, his record speaks for itself:
21 fights
20 wins
1 loss
20 KOs 💥 (100% KO rate)
A 6'5" heavyweight, 35 years old,…
Наскоро се заговори за възможността Джошуа веднага да премери сили с Тайсън Фюри, но Антъни пожела междинен мач преди да се изправи срещу Фюри. В прессъобщение в понеделник Джошуа заяви: „Не е тайна, че ми трябваше време, за да се съвзема и да се подготвя за завръщането си на ринга, а днес е следващата стъпка от това пътуване.“
„Щастлив съм, че се споразумях за сделка за няколко мача, която започва на 25 юли в Кралство Саудитска Арабия. Очаквам с нетърпение да се състезавам и да продължа оттам, откъдето спрях“, добави той.
Kristian Prenga CAN BANG!
The Albanian has 20 wins and 20 knockouts as a pro..
Prenga (20-1, 20 KO's) takes on Anthony Joshua on July 25th in Saudi Arabia #JoshuaPrenga
По повод сблъсъка между Джошуа и Фюри, Турки Алалших, ръководител на General Entertainment Authority и собственик на The Ring, написа в Туитър: „До моите приятели във Великобритания – това ще се случи. Подписано е“.
Джошуа беше край ринга на стадион „Тотнъм Хотспър“ на 11 април, когато Фюри победи по точки Арсланбек Махмудов в своя мач за завръщане. Двамата си размениха паметни реплики след края на двубоя, но Джошуа отказа да се качи на ринга за конфронтация лице в лице с Фюри.
Олимпийският шампион от Лондон 2012 настоя, че няма да го направи, докато мачът не бъде официално подписан, и заяви, че след като Фюри е "раздвижил ръцете си" срещу Махмудов, той също ще се нуждае от „подгряващ мач“.
