Драма в Париж: Олимпийската шампионка Фрейзър-Прайс не била допусната до полуфиналите на 100 метра

Трикратна олимпийска шампионка Шели-Ан Фрейзър-Прайс трябваше да участва в полуфинала на 100 м за жени, когато подготовката ѝ за състезанието придоби странен обрат. Спринтьорката взе участие в сериите на Игрите в Париж, където завърши на 2-рата позиция с 10.92 секунди, но коридорът ѝ остана празен на полуфиналите поради контузия. По-късно стана ясно, че това не било единственото предизивкателство пред представителката на Ямайка.

След като пристигна на стадиона преди полуфинала на 100 м, се появиха кадри, на които се вижда как на Фрейзър-Прайс ѝ е отказано влизане, тъй като охраната я информира за промяна в правилата в последния момент. Съобщава се, че на спортистите, които са избрали да не останат в олимпийското село и поради това не идват с отборния автобус, е било казано да влязат по друг начин. Освен ямайката, със същия проблем се сблъскала и световната шампионка от миналата година Ша'Кари Ричардсън.

ShaCarri Richardson & Shelly ann Fraser-Pryce aren’t being allowed to enter the Olympic stadium. What an absolute disgrace that the WORLD CHAMPION & the MOST DECORATED 100m CHAMPION of all time aren’t properly protected by their federations. Trash move Paris !! pic.twitter.com/zh683ibHyp