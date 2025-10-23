Две гимнастички ще представят България на силен турнир в Дубай

Две национални състезателки по художествената гимнастика ще представят България на силен международен турнир в Дубай. Ева Брезалиева и Сияна Алексова ще участват на Gymnastika Solo Cup 2025 - международна купа, която ще се проведе за пети път в историята си. Състезанието в Дубай ще се състои от 24 октомври до 26 октомври, като надпреварата за българските гимнастички стартира в петък от 19:00 часа българско време.

Ева Брезалиева и Сияна Алексова с участие на Gymnastika Solo Cup 2025

Заедно с грациите пътува и старши треньорът на жени индивидуално и личен треньор на Брезалиева - Бранимира Маркова. Припомняме, че Брезалиева ще смени цялата си програма за новия сезон, тъй като трябва да повиши трудността на съчетанията си. Това разкри Бранимира Маркова, която отбеляза още, че засега ще запази в тайна новите идеи, но обеща, че композициите ѝ ще бъдат много силни.

"Ева Брезалиева трябва да повиши трудността на своите съчетания, затова реших програмата ѝ да бъде изцяло нова. В момента сме в процес на избор на музика и нови елементи. Всяка година се стараем да покажем нещо различно и интересно", заяви по-рано Маркова.

"Ще запазя в тайна музиките и идеите, но Ева има изключителна техника и мащаб, и съм убедена, че новите ѝ композиции ще бъдат много силни. Предстои ни и Европейско първенство във Варна, за което обмислям една от композициите ѝ да бъде на българска музика", добави още тя относно промените в националния отбор по художествена гимнастика индивидуално.