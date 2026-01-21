Спорт:

Държавата най-после се погрижи за разпадащата се писта на Националния стадион "Васил Левски"

Държавата най-после се погрижи за разпадащата се писта на Националния стадион "Васил Левски"

Държавата най-после предприе действия за ремонт на разпадащата се лекоатлетическа писта на Националния стадион "Васил Левски". Откритата писта, на която тренират редица столични клубове по лека атлетика, е негодна за провеждане на състезания заради нарушена настилка с множество дупки по нея. Сега Министерски съвет одобри отпускането на близо 2 млн. евро за ремонт на пистата, както и на спортно-техническата база националния стадион в центъра на София.

Леката атлетика в София ще има нова писта

Средствата ще бъдат използвани целево за ремонт, съобщи спортният министър Иван Пешев, който допълни, че "така ще бъдат създадени съвременни и качествени условия за подготовка, тренировки и провеждане на национални и международни състезания по лека атлетика". Преди години стадион "Васил Левски" бе арена на национални състезания по лека атлетика, но в последно време пистата се оказа негодна, заради което често шампионатите се провеждат извън София.

Спортната инфраструктура уж от "изключително значение", а бе занемарена с години

"Инвестицията в спортната инфраструктура у нас е от изключително значение не само за устойчивото развитие на спорта в България, но и за популяризирането на масовия спорт, за насърчаването на активния начин на живот сред младите хора, както и за утвърждаването на България като домакин на международни спортни форуми", пише още министър Пешев.

"Щастлив съм, че успяхме да осигурим необходимите средства и така да дадем нови възможности на бъдещите поколения спортисти да постигат високи спортни резултати. Ремонтът ще повиши функционалността и безопасността на съоръжението, като по този начин ще се създадат по-добри условия за спортисти, треньори и спортната общественост", допълва още спортният министър.

КОМЕНТАР: Леката ни атлетика е в клинична смърт. Къде сбъркахме?

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
