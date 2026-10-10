Експерт за катастрофата на Макларън: "Това не беше умно, Ландо"

В спринта за Гран при на Сингапур пилотите на Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис можеха да вземат важни точки, като до последната обиколка бяха съответно на четвърта и пета позиция. Но след опит на Норис да изпревари Пиастри, двамат се сблъскъха. Пиастри не завърши състезанието, докато Норис зае осмата позиция. Бившият пилот от Формула 1 и настоящ анализатор Мартин Брандъл коментира ситуацията, като изрази недоволството си към Ландо Норис.

Мартин Брандъл: "Това не беше умно, Ландо"

Ето какво каза Брандъл, цитиран от "Sky Sports": "Макларън ще бъдат бесни за това в последната обиколка на спринта. Дали ще бъдат четвърти или пети, нямаше да има никакво значение за отбора. Това не беше умно, Ландо. Това изобщо не беше умно. Мисля, че Ландо се качи на бордюра от вътрешната страна, тъй като пространството леко се стесни и това го плъзна още повече встрани от съотборника му. Просто не си струваше риска. Какво щеше да направи Оскар?

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Norris and Piastri collide 💥 Here's the moment 👇 #F1Sprint #SingaporeGP https://t.co/jVetu3oSOs — Formula 1 (@F1) October 10, 2026

Ландо Норис взе само 1 точка

Знам, че са състезатели. Просто не си струваше да поема риска само за да размени двата автомобила в спринт". Така Ландо Норис спеели само 1 точка, след като завърши на осмо място в спринта за Гран при на Сингапур. За сравнение Макларън можеше да има общо 9 точки, като четвъртият Андреа Кими Антонели взе 5 пункта, а четвъртият Лиъм Лоусън записа 4 точки.

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