Феноменът Карлос Насар е изправен пред покоряването на нови два световни рекорда в щангите

След по-малко от месец Спортист №1 на България за 2024 и 2025 година - Карлос Насар, отново ще се качи на подиума в опит да добави нови титли и рекорди към богатата си визитка. Олимпийският, световен и европейски шампион ще се състезава на Европейското първенство в Батуми, Грузия, което ще се състои от 19 април до 26 април. Насар ще се състезава в края на шампионата - в олимпийската категория до 94 килограма, където е изправен пред покоряването на нови два световни рекорда.

Карлос Насар иска световен рекорд в изхвърлянето и в двубоя

Насар държи световния рекорд в изтласкването в тази категория, след като записа резултат от 222 кг по време на Световното първенство във Фьоде в края на миналата година. С този опит Карлос не само взе световния рекорд, но и си осигури световната титла. За него обаче остана и малко огорчение, че не успя да се пребори за другите два световни рекорда - тези в изхвърлянето и в двубоя. Всъщност Насар направи два неуспешни опита в изхвърлянето, а сега е твърдо решен да покаже на какво е способен.

Иранецът Алиреза Моейни скоро ще бъде лишен от световния рекорд в изхвърлянето

Световният рекорд в изхвърлянето се държи от иранеца Алиреза Моейни, който застраши най-сериозно Карлос в битката за световната титла. Той постигна резултат от 182 кг. Сега Насар иска да му отнеме световния рекорд.

"Със сигурност смятам да атакувам световния рекорд в изхвърлянето. Смятам да не му давам на иранеца това удоволствие дълго време да държи световния рекорд. Така че сега на Европейското първенство ще направя всичко възможно да го подобря и да му извадя всички мисли, че е победил в моята категория", сподели Карлос по-рано в интервю пред Sportal.

Карлос трябва да покори 396 кг в двубоя, за да постави нов световен рекорд

Освен световния рекорд в изхвърлянето, Карлос ще опита да постави и световен рекорд в двубоя. За момента такъв липсва, тъй като никой до момента не е успявал да мине световния стандарт за световен рекорд, който е 396 кг. Ако Насар успее да подобри световния рекорд в изхвърлянето, то почти на 100% ще постави световен рекорд и в двубоя, тъй като е изключително силен в изтласкването - и го доказа на Световното с онези 222 кг, които вдигна с лекота. Не е изключено Карлос да опита да подобри и собствения си световен рекорд в изтласкването, за да завърши своя хеттрик от рекорди в Батуми.

Трябва да се припомни, че на миналото Европейско първенство в Кишинев Карлос Насар тотално доминираше и размаза конкуренцията с убийствена разлика от 38 кг пред втория. Тогава Насар се състезава в по-високата категория до 96 кг, като записа 188 кг в изхвърляне, 229 кг в изтласкване и 417 кг в двубоя. Тези килограми изглеждат напълно постижими за Карлос и в категория до 94 кг, особено ако е изчистил неточностите в техниката, които се забелязаха по време на Световното във Фьоде.

Автор: Стефан Йорданов