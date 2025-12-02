Голям шампион на България и треньор на Насар влиза в битката за президент на БФВТ: Нямам особено желание, но трябва да се помогне

Олимпийският, трикратен световен и петкратен европейски шампион Асен Златев потвъри пред колегите от bTV Спорт, че ще се канидатира за президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Легендарният щангист заяви, че няма особено желание, но се впуска в битката, тъй като по негови думи трябва да се помогне за известен период от време. Ден по-рано спортист №1 на България Карлос Насар изрази подкрепата си към Златев, с когото работи по време на подготовка си за изминалото Световно първенство.

Асен Златев потвърди, че е кандидат за президент на БФВТ

От bTV припомнят, че опозицията събра необходимите гласове за извънредно изборно събрание на 15 декември. 15 клуба се подписаха срещу начина на управление на Стефан Ботев. Лидер на опозицията бяха от "Старт" Червен бряг – клубът, за който се състезава Карлос Насар.

"Надявам се, че ще мога да помогна. Нямам особеното желание да го направя, но трябва да се помогне в този известен период от време. Да се въведе ред, порядък и норма в управлението на българската федерация, след което може да си гледа работата като президент, а не това да бъде основната цел за други операции. Програмата да се въведе, основната, четиригодишна и осемгодишна програма, правилник за работа във Федерацията", разкри Златев.

Ден по-рано на пресконференция Карлос Насар каза категорично, че застава плътно зад кандидатурата на Асен Златев и ще присъства на Общото събрание на 15 декември.