Насар застана срещу Стефан Ботев и обяви кого ще подкрепи на изборите за президент на БФВТ

Спортист №1 на България Карлос Насар ще подкрепи олимпийския шампион от Игрите в Москва 1980 Асен Златев на изборите за президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Това обяви самият щангист по време на пресконференция, на която официално подписа договор с родната централа. Насар, който ще присъства на Общото събрание на федерацията, застава плътно зад кандидатурата на Златев.

Насар: Надявам се Асен Златев да стане президент

"На 15 декември ще има общо събрание и ще има кандидати за нов президент. Аз подкрепям Асен Златев. този момент оставам в България и благодаря за подкрепата - благодаря на Павел и баща му, Бог да го прости. Благодаря на целия ми екип, благодаря и на Асен Златев, който се надявам да стане президент. Благодаря и на спонсорите ми. Вярвам, че Асен Златев може да се справи с отговорността и аз съм плътно зад него. Ще присъствам на общото събрание на федерацията.

ОЩЕ: Карлос Насар със силни думи за Любо Пенев: Обичаме го и сме зад него! (ВИДЕО)

Аз имам жесток потенциал за още успехи, които досега не са постигани. Ако федерацията не ми подсигурява възможност да се подготвям както искам, аз няма как да жъна успехи. Условията са най-важни. Обидно ми е, че не се полагат грижи за федерацията. С години сме трупали знания, нашите шампиони през годините се опитват да предадат знанията си, но не им се помага. Аз виждам всичките проблеми, с които се сблъскват треньори и състезатели.

Със сигурност Стефан Ботев не може да коментира откъде какви пари получавам, още повече, че той нищо не ми е дал. Аз не съм лошо настроен, ако има правилна работа, ще му стисна ръката. Аз не съм враждебен, просто му съдя по действията и казвам, когато нещо не се прави правилно. Федерацията е на ръба, можем да загубим вдигането на тежести като спорт, а историята на този спорт е славна. При правилна работа, можем отново да имаме много успехи", заяви Насар.

ОЩЕ: Карлос Насар официално отказа многомилионните оферти и подписа договор с БФВТ