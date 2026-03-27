Историческа успех за Александър Василев на „Чалънджър“ в Хърватия

27 март 2026, 18:23 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: ОББ
Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Александър Василев постигна исторически успех на турнира „Чалънджър“ в Сплит (Хърватия). 18-годишният ни талант победи с 6:3, 6:2 №286 в световната ранглиста Елиаким Кулибали (Кот д`Ивоар) и за първи път ще играе на четвъртфинал на надпревара от подобно ниво.

Мачът закъсня с ден заради проливните дъждове в Хърватия, но веднага щом стъпи на корта Александър не остави капка съмнение в превъзходството си. Българският национал проби рано, а поразяващата му лява ръка доминираше от дъното на полето.

Единствените минимални проблеми се появиха в края на втория сет, когато сервиращ за мач Василев бе пробит, но още в следващия гейм с перфектен минаващ удар затвори мача, продължил едва 75 минути.

На четвъртфинал по-късно в петък Александър играе с победителя от срещата Том Генч (Германия) – Филопо Романо (Италия).

Също днес другият посланик на ОББ и Mastercard, Иван Иванов, се класира за полуфиналите на международния турнир за мъже в Тарагона (Испания) след победа над ветерана Оскар Гутиерес (Испания) с 6:2, 6:1.

ОББ и Mastercard подкрепят Иванов и 18-годишния Александър Василев в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис. Партньорството ще позволи на тенисистите да продължават със спокойствие смелите крачки по пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.

Антон Иванов Отговорен редактор
