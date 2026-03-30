Иван Иванов с огромен скок в световната ранглиста

30 март 2026, 13:19 часа 772 прочитания 0 коментара
Снимка: ОББ
Иван Иванов с огромен скок в световната ранглиста

Младата звезда на българския тенис и посланик на ОББ и Mastercard Иван Иванов ще направи огромен скок в класацията на ATP. Водачът в световната ранглиста за юноши достигна финала на турнира в Тарагона (Испания) след 6:3, 3:6, 6:2 над руснака Павел Лагутин и ще се изкачи с поне 100 места при обновяването й в понеделник.

За трети път в общо пет турнира при мъжете през 2026 г. Иванов ще спори за титлата. Той загуби два пъти през януари в Манакор (Испания) от Ярослав Демин (Русия), в неделя негов съперник ще е победителят от мача Марцел Жиелински (Полша) – Алекс Марти Пужолрас (Испания).

При победа Иван, ще се изкачи до около №600 в света и ще стане вторият най-високо класиран тенисист в мъжкия тур, който не е навършил 18 години.

ОББ и Mastercard подкрепят Иванов и 18-годишния Александър Василев в изключително важния период за пробив в мъжкия тенис. Партньорството ще позволи на тенисистите да участват в максимален брой турнири. Чрез него те получават възможност да разкрият максимално големия си потенциал, да се утвърдят в световната ранглиста и да продължават със спокойствие и вече демонстрираните смели крачки пътя си нагоре към върховете на световния мъжки тенис.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
