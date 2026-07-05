Рекорден брой медали и национални рекорди за България на Балканиадата по лека атлетика до 18 години

Българските състезатели се представиха отлично на Балканското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години, което се проведе в Ново Место, Словения. Страната ни замина с рекорден състава от 41 човека за шампионата и впоследствие завоюва рекорден брой медала. Родните атлети спечелиха цели 12 отличия, осем от които шампионски титли. Освен това, българските представители завършиха първенството с четири нови национални рекорда и на второ място в отборната надпревара.

12 медала за българските представители на Балканиадата под 18 години

Зара Илиева донесе първия златен медал с победата си на 3000 метра. Атлетката от Берое финишира дистанцията за време от 9:50.76 минути, а близначката ѝ Алис стана втора на двойно по-късата дължина - 4:33.76 минути. Малко след това рекордьорът за юноши в зала Стилиян Орлинов спечели балканска титла на скок дължина със 7.48 метра. В същата дисциплина Илиян Марков завърши трети със 7.23 метра. Третото злато бе дело на Васил Антонов на 400 метра. Младият видински атлет победи убедително на една обиколка, като записа пореден национален рекорд на името си - 47.19 секунди.

ОЩЕ: Страхотна форма: Божидар Саръбоюков изригна с нов силен резултат

4 национални рекода

Димитър Стефанов спечели титлата на тласкане гюле с 18.00 метра, а Виктория Ангелова триумфира на троен скок с 13.26 метра. В същата дисциплина Сияна Стоянова покри норматив за Европейското първенство под 18 години с 12.45 метра. Никола Петков спечели сребърен медал на 110 метра препятствено бягане с време от 13.68 секунди. Един от най-добрите резултати за българските атлети записа Дилян Чернополски на 100 метра. Юношата ни спечели златото с 10.53 секунди, като по този начин подобри националния рекорд на Десислав Гунев от 2003 година с 0.01 секунди. При девойките Софи Димитров стана трета с 11.75 секунди.

Михаил Русенов бе поредният шампион с ново върхово постижение - 69.23 метра в дисциплината хвърляне на копие. В края на деня мъжката щафета на 4х100 метра също не над всички в Словения. Квартетът ни в състав Васил Антонов, Никола Петков, Стилиян Панев и Дилян Чернополски подобри стария национален рекорд с почти една секунда - 42.35 секунди, точно 20 години след поставянето му.

ОЩЕ: 15.18 метра от вечността: Възходът и падението на една от най-великите български атлетки