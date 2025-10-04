Карлос Насар преди Световното: Сега е мой ред да зарадвам България!

Суперзвездата на българските щанги Карлос Насар замина днес за Норвегия, където на 9 октомври ще участва на Световното първенство по вдигане на тежести. Родният състезател сподели, че е напълно готов за надпреварата и се надява отново да спечели титлата, за да зарадва всички хора у нас. Насар бе категоричен, че има сериозна конкуренция в новата категория до 94 килограма, но ще даде всичко от себе си българският флаг за пореден път да бъде най-отгоре – където му е мястото.

Карлос Насар също така поздрави националния отбор на България по волейбол за спечелените бронзови медали на Световното първенство, но допълни, че сега е негов ред да зарадва страната ни с нова титла. Тежкоатлетът допълни, че е уверен, че нищо не може да го спре по пътя към ново отличие.

„Ще направя всичко възможно българското знаме да е най-отгоре“

„Виждам каква е мотивацията на моите конкуренти, слушам им няколко интервюта - щели да ме победят на това състезание. Сега всеки много иска титлата. С промяната на категорията силни състезатели, които са били в по-голяма категория, усещат, че са получили шанс да се доближат до моите постижения. Обаче аз въобще няма да се дам толкова лесно. Отивам доста подготвен - да покажа всичко от себе си и да направя всичко възможно българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото“.

„В моята категория има и други шампиони, други силни мъже. Всеки ще се бори да е най-силният мъж на планетата в категория до 94 кг. Но мисля, че ще е грешно да е някой друг освен българин. Виждам най-сериозна конкуренция в лицето на двамата иранци. Много силни хора, щангисти със сериозен опит зад гърба си. Мисля, че ще ни причинят най-много трудности, но в същото време съм уверен, че това не може да ни спре. Смятам, че отново може българин да е №1 от всички“.

„Българите сме по-добри от всички други“

„Мотивацията ми е свързана именно с новата категория, с новите конкуренти, новите препятствия. Сигурен съм, че не само Олимпийските игри през 2028 г., а и самият процес ще бъде по-труден. Затова искам да докажа, че всичко, което съм постигнал досега, не е случайност. Че винаги мога да го правя. Че всичко се дължи на факта, че съм българин. Че българите сме по-добри от всички други“.

„Ще направя всичко възможно тази приказка да продължи. България не спира да показва колко здрави момчета има, колко можещи хора сме. И се надявам това нещо да не спира, да връщаме самочувствието на българина. Защото българите можем, българите го заслужаваме. Още веднъж поздравявам момчетата от националния отбор по волейбол. Пожелавам успех и на всички български спортисти. Но смятам, че сега е мой ред да зарадвам отново България“, заяви Карлос Насар.

ОЩЕ: ТВ програма за Световното по вдигане на тежести: Започва българското участие!