Кога и къде да гледаме Стоян Копривленски в защитата на световната титла по кикбокс

Кикбокс звездата на България Стоян Копривленски излиза тази събота на ринга, за да защитава световната си титла в K-1 World Max в категория до 70 кг. 31-годишният кикбоксьор ще се състезава в нестандартен формат - 3 мача в рамките на един ден, а този, който извърви пътя до края и спечели и трите си срещи, ще бъде провъзгласен за световен шампион. Копривленски вече го стори веднъж през 2024-а, а сега ще опита отново дас е качи на световния връх в кикбокса.

Стоян Копривленски на Световното първенство по кикбокс: Дата, начален час и ТВ

Финалният световен турнир в K-1 World Max ще се проведе в Токио, Япония - в залата Yoyogi National Gymnasium. Копривленски се класира за надпревата след победа над Денис Тапу от Молдова в откриващия кръг по-рано през годината, а първият му съперник в Токио ще бъде известният като Херкулес Фетсимеан от Тайланд, който замени първоначалния съперник на българина Минору Кимура от Япония.

В кой ден и от колко часа да гледаме Копривленски на K-1 World Max финалите

Ако преодолее Херкулес, на полуфиналите Стоян Копривленски ще очаква победителя от двойката Алфоюсейну Камара (Сенегал) - Дарел Вердонк (Нидерландия). А при евентуален финал роденият в Бургас боец може да срещне китаец, бразилец, арменец или французин. Голямото изпитание пред Копривленски обаче е това, че той трябва да запише три победи в рамките на един ден, за да може да стъпи нас ветовния връх. А голямата дата е 15 ноември (събота), с начален час на турнира 8:00 българско време.

Къде ще се излъчва участието на Стоян Копривленски на състезанието в Япония

Участието на Стоян Копривленски на Световното първенство K-1 World Max няма да бъде излъчвано в българския телевизионен ефир, но може да бъде гледано онлайн на платформата VOYO.BG. Може да откриете информация за представянето на Копривленски и в спортната секция на Actualno.com!