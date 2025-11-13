Кога и къде да гледаме Кубрат Пулев срещу Мурат Гасиев за регулярната световна титла на WBA

Голямата боксова звезда на България Кубрат Пулев се подготвя за 36-ия си мач на професионалния ринг. Той ще се изправи срещу руснака Мурат Гасиев в сблъсък за регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA). Кобрата спечели пояса в края на миналата година, когато победи Махмуд Чар след единодушно съдийско решение, а сега - на 44-годишна възраст, отново ще се бие за тази титла.

Кубрат Пулев - Мурат Гасиев: Дата, начален час и ТВ

Кубрат Пулев има 32 победи и само 3 загуби в кариерата си, като две от тях дойдоха в мачове за определяне на супершампион в тежка категория - първо от Владимир Кличко, а после и от Антъни Джошуа. Българинът претърпя загуба и от друг корав боксьор - Дерек Чисора, като това поражение дойде през лятото на 2022-ра. Оттогава Кубрат има три поредни победи.

Кога е битката на Кубрат Пулев срещу Гасиев

Ако иска да остане на победния път, Пулев ще трябва да се справи с коравия Мурат Гасиев, който пък има 32 победи и само 2 загуби, като пораженията му дойдоха срещу Олександър Усик през 2018-а, когато украинецът стана абсолютен шампион в полутежка категория, както и срещу солидния Ото Валин, който едва не победи Тайсън Фюри преди няколко години. Битката Пулев - Гасиев ще се състои на 12 декември (петък) в Дубай, като галавечерта започва в 19 часа българско време.

Коя телевизия ще дава мача за световната титла Пулев - Гасиев

Боксовата галавечер на Dubai Duty Free Tennis Stadium ще бъде "черешката на тортата" на двуседмичен фестивал в страната, като Кубрат и Гасиев ще бъдат голямата атракция. Победителят от срещата ще си уреди битка срещу Моузес Итаума. Срещата на Кубрат Пулев ще се излъчва и пряко в българския телевизионен ефир - чрез ефира на националната телевизия bTV, а още информация за боксовия спектакъл ще намерите в спортната секция на Actualno.com.

