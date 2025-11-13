Цял живот помага на хората. Да подкрепим отец Неделчо за лечението му

Отец Неделчо Марков е помогнал на много хора в Трявна. Той е познат като благ и добър човек, който е избрал Бога и Вярата със сърцето и душата си и да служи на хората и да им помага в намирането на верния път. Но днес той има нужда от нашата помощ! За съжаление след продължително боледуване и лутане в грешни диагнози, Отец Неделчо е диагностициран с рак на дебелото черво и разсейки в черен дроб.

За да запази живота си и да продължи да служи вярно на Бог и да помага на хората се налага отец Неделчо да се подложи на спешно лечение в Турция. В момента все още не е открита дарителска сметка, тя ще е факт до десетина дни, но не може да се губи нито ден за набиране на средства за лечение, чиято стойност е непосилна за семейството му.

На 16 ноември 2025 г. отец Неделчо заминава за изследвания и прегледи в Турция, за което ще са необходими средства. Всеки, който има желание и възможност да помогне може да дари средства на:

Неделчо Колев Марков

банка ДСК

BG84STSA93000024203085

Основание: ДАРЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Нека обединим силата и вярата си!

