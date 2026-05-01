Брутален световен рекорд и исторически момент за човечеството: "Бегачите" през април 2026 г. (ОБЗОР)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Изминалият месец април ще остане завинаги в историята на човечеството, тъй като предложи паметен момент в света на бягането. За пръв път световният рекорд на маратон за мъже падна под заветната граница от 2 часа. При това - цели двама мъже успяха да слязат под 2-часовата бариера. Направиха го Себастиан Саве (Кения) и Йомиф Кеджелча (Етиопия), които предложиха най-силното маратонско бягане в историята по време на Лондонския маратон.

Двама мъже слязоха под 2 часа на маратон в едно и също състезание

Саве и Кеджелча сътвориха историческото постижение след невероятна надпревара почти до самия финал, като в последната една миля кениецът успя да се откъсне и да финишира с 11 секунди пред етиопеца. Саве финишира за време 1:59:30 часа, сваляйки 65 секунди от стария световен рекорд на Келвин Киптум от 2023 г., както и цели 2:35 мин. от личния си резултат от Валенсия 2024, когато бе неговият дебют в маратона.

Саве е новият световен рекордьор, Кеджелча с исторически дебют

Кеджелча пък направи нещо не по-малко впечатляващо - още в дебюта си на маратон той слезе под 2 часа, превръщайки се в единствения мъж на планетата, който не е бягал маратонската дистанция над 120 минути. Много силен резултат записа и световният рекордьор на полумаратон Джейкъб Киплимо, който пък финишира за 2:00:28 часа - също под стария световен рекорд. И тримата мъже изглеждат способни да продължат да подобряват световния рекорд.

Всъщност Саве вярва, че може да бяга маратон около 1 час и 58 минути. Трябва да се отбележи, че Елиуд Кипчоге също е слизал под 2 часа по време на проекта си Sub 2 през 2019 г., но постижението му не се брои за световен рекорд, тъй като не е постигнато на официално състезание и не отговаря на правилата на Световната атлетика.

Световният рекорд на маратон - 14:10 мин. на всеки 5 км

Ако трябва да поставим в перспектива бягането на Саве в Лондон, можем да отбележим, че той е минавал на всеки 5 километра за средно време от 14:10 минути. Вторият полумаратон от дистанцията пък е изминат от кениеца за 59:17 мин. - по-бързо от националния рекорд на САЩ в на полумаратон. Между 30-ти и 40-ти км Саве измина дистанцията за 27:36 мин. Той счупи световния рекорд в едва четвъртия си маратон.

Иначе силни резултати на маратон бяха регистрирани и в Бостън, където обаче не се признават рекорди, тъй като трасето не отговаря на изискванията за такива. Все пак бе поставен рекорд на трасето, след като Джон Корир спечели с 2:01:57 часа. Цели 13 мъже слязоха под 2 часа и 6 минути, което прави изданието едно от най-силните в историята на Бостънския маратон, който датира от 1897 година.

Джими Гресие с нов европейски рекорд на 5 км - остана на косъм от световния рекорд

През април бе поставен и европейски рекорд на 5 км шосе, след като французинът Джими Гресие победи собствения си рекорд от миналата година с 6 секунди и финишира за 12:51 мин. Той остана на едва две секунди от световния рекорд в дисциплината. Агнес Нгетич пък пробяга 10 км шосе за 28:58 мин. в Лил, превръщайки се в третата най-бърза жена на дистанцията. Впечатляващо бе бягането и на 17-годишната Марта Алемайо, която пробяга 5 км за 14:15 мин., ставайки третата най-бърза жена в историята.

Национален шампионат на 10 000 м и Национален шампионат по планинско бягане

В България пък се проведоха Националните шампионати на 10 000 метра и по планинско бягане (изкачване). Иван Андреев и Девора Аврамова станаха национални шампиони в бягането на писта, докато Тенчо Жеков и Милица Мирчева спечелиха титлите в планинското бягане. Проведе се и едно от най-големите любителски трейл състезания у нас - Търново Ултра, където паднаха рекордите на почти всички трасета.

Автор: Стефан Йорданов

