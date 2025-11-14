Любо Ганев коментира конкуренцията в българските първенства и отсече: "Втори в света, първи в сърцата ни!"

Президентът на Българската федерация по волейбол - Любомир Ганев, гостува в 81-во училище "Виктор Юго", където се срещна с деца от паралелката "Спортна журналистика". Легендата коментира конкуренцията в мъжкото и женското първенство у нас. Той не скри симпатиите си към ЦСКА, но отбеляза подема на Левски, а при дамите отличи хегемона Марица Пловдив. Ганев върна лентата и до сребърните медали на "лъвовете" от изминалото Световно, като заяви: "Втори в света, първи в сърцата ни!"

Ганев: Ще направим всичко възможно да сме №1

"Успехът е голям! Самите играчи искат да надградят, да са световни шампиони. Имаше леко разочарование, но както всички казваха: "Втори в света, първи в сърцата ни." Ние ще направим всичко възможно, това да се случи! Късмет? Да, трябва да имаш и късмет. Още в предните мачове (преди финала) можеше да не ни се получат нещата при някоя от точките и да не сме 2-ри, а 5-и. Пак щеше да е успех, но не чак толкова голям. За това - трябва да имаш и късмет. Без спортен шанс - няма как да станат нещата", категоричен бе Любо Ганев, цитиран от Sportal.bg.

"Аз имам симпатии към ЦСКА, все пак съм бивш състезател на този отбор. Но Левски се справят доста добре. Ще видим и Локомотив Пловдив, и Нефтохимик. Доста оспорвано е първенството при мъжете. Няма как да знаеш от начало кой ще стане шампион. Ще бъде интересно. При жените Марица правят нещо сериозно от години. Не случайно всяка една състезателка, като повиши малко качествата си и иска трансфер в този отбор. Гледам, че и другите отбори започват да взимат пример от Марица и очаквам скоро и в този шампионат да има сериозна интрига за първото място", завърши Любо Ганев, след което се снима със стотици деца от столичното училище в кв. "Младост".

ОЩЕ: Едва на 18, а вече в италианския елит: Волейболният талант Жасмин Величков (ВИДЕО)