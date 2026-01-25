Майк Тайсън - Флойд Мейуедър: Всичко, което трябва да знаем за мегасблъсъка на легендите

Предстои ни още един голям боксов мач с участието на две от най-големите имена в историята на бокса. Членовете на "Залата на славата" Майк Тайсън и Флойд Мейуедър се очаква да се изправят един срещу друг през март месец в мач, който според повечето ще бъде демонстративен. Според Тайсън, който говори наскоро на едно събитие, мачът ще се състои в Африка. Конкретният град и дата все още не са официално потвърдени.

Ще има ли мегасблъсък Майк Тайсън - Флойд Мейуедер?

CSI Sports и Fight Sports са организаторите на събитието. Договорите са подписани и двата лагера потвърдиха, че мачът ще се състои. Тайсън подчерта желанието си да организира събитието в Африка, като изглежда, че се стреми да повтори легендарния мач между Мохамед Али и Джордж Форман "Rumble in the Jungle". Към момента не е потвърден официален телевизионен оператор. Въпреки това Netflix изглежда е фаворит, предвид огромния успех на платформата с мача между Тайсън и Джейк Пол, който беше обявен за най-гледаното спортно събитие в историята на Netflix.

Въпреки че все още не е потвърдено, всичко сочи, че това ще бъде демонстративен мач с променени правила, а не официален професионален мач. Това означава, че рекордите на Мейуедър (50-0) и Тайсън (50-7) ще останат непроменени. Подробните правила относно броя на рундовете, продължителността на рундовете, размера на ръкавиците и каските все още не са обявени публично. Мнозина очакват формат, подобен на предишните срещи на Тайсън - нещо като осем рунда по две минути с по-големи ръкавици и по-строги протоколи за спиране, но отново - нищо не е потвърдено. Теглото също предстои да бъде определено. Тайсън е пенсиониран боксьор в тежка категория, докато професионалният връх на Мейуедър е бил в полусредна и младша средна категория. Предвид демонстративния характер на мача, се очаква споразумение за тегло с голяма разлика.

Мейуедър се оттегли от професионалния бокс през 2017 г. с резултат 50-0, след като победи Конър Макгрегър. Оттогава той се качи на ринга за демонстративни двубои срещу Логан Пол, Теншин Насукава, Деджи и Джон Готи III. Тайсън пък се завърна през 2020 г. за демонстративен мач срещу Рой Джоунс-младши, а четири години по-късно се изправи срещу Пол. Мнозина не биха приели добре идеята двамата велики боксьори да участват в подобно събитие, но можете да бъдете сигурни, че ще има огромно медийно отразяване и зрителска аудитория, когато и ако то се състои. Тайсън е на 59 години, а Мейуедър ще бъде на 49, когато дойде март 2026 г. Всичко може да се случи, както видяхме, когато мачът на Тайсън с Пол трябваше да бъде пренасрочен, защото първият имаше медицински проблеми. Да се надяваме, че и двамата ще останат здрави и ако се сблъскат, и двамата ще излязат с всичките си способности непокътнати.

