Макс Верстапен изравни един от великите рекорди на Михаел Шумахер и се доближи до върха във Формула 1

Въпреки трудностите от началото на сезона, Макс Верстапен продължава да пише история във Формула 1. Пилотът на Ред Бул грабна победата в Гран При на Бахрейн в Малайзия след драматично състезание, белязано от закъснял старт поради неблагоприятни метеорологични условия, при което трима пилоти, сред които и претендентът за титлата Джордж Ръсел, не успяха да завършат. Така Верстапен записа първия си успех за сезона, с което общият му брой победи с "биковете" достигна невероятните 72. По този начин той изравни рекорда по победи на Михаел Шумахер с Ферари и се приближи на крачка от първото място.

Верстапен изравни рекорда на Шумахер с победата си на "Сепанг"

Откакто бе повишен в Ред Бул, за да бъде партньор на Даниел Рикардо през 2016 година, Верстапен е един от най-доминиращите пилоти във Формула 1, спечелвайки четири титли в шампионата при пилотите. Въпреки това нидерландецът изпитва затруднения през сезон 2026, без съмнение отчасти поради спорните промени в регламента и болида, предоставен му от Ред Бул. През първите 15 състезания преди състезанието в Малайзия Верстапен все още не беше спечелил нито едно състезание от Гран при или спринт, като беше натрупал 163 точки и седем подиума.

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Но на "Сепанг" това най-накрая се промени, след като Верстапен спечели драматично състезание след ожесточена битка с лидера в шампионата Кими Антонели и съотборника му в Мерцедес Джордж Ръсел, който не успя да завърши състезанието поради повреда в двигателя в последните етапи. По този начин той увеличи общия си брой победи с Ред Бул до 72, с което изравни рекорда на Шумахер за победи с един отбор.

Верстапен е на 12 победи от първото място

Легендарният Шумахер прекара по-голямата част от блестящата си кариера във Ферари, като спечели 72 от общо 91-те си победи във Формула 1 с италианския конструктор. И вероятно няма да мине много време, преди Верстапен да постигне 73-та победа и да направи крачка към първото място в класацията. Към момента начело в класацията за най-много победи с един и същ отбор е седемкратният шампион Люис Хамилтън. За 12 сезона с Мерцедес британецът триумфира 84 пъти, с което си осигури всичките си шампионски титли с изключение на една.

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