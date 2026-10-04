Доминация в Бахрейн: Макс Верстапен спечели първото си Гран при за 2026 г., Хамилтън на подиума

Въпреки огромното забавяне на старта на голямото състезание за Гран при на Бахрейн, причинено от неприятни метеорологични условия, надпреварата от Формула 1 се състоя и донесе нови много интересни събития. Тя беше белязана от прецеденти, които никой не беше виждал от началото на сезон 2026. Все пак Макс Верстапен продължи доминацията си на уикенда в Бахрейн и спечели първото си Гран при за настоящата кампания.

Макс Верстапен изостана на старта

Поради проблемите преди началото на състезанието, първите обиколки минаха зад кола за сигурност. Все пак пилотите започнаха със стандартен стоящ стар, но от трета обиколка. Още на старта, въпреки че започна от полпозишъна, Макс Верстапен беше изпреварен от двамата пилоти на Мерцедес - Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел. Шарл Леклер и Люис Хамилтън от Ферари изостанаха през първите обиколки, след като избраха да започнат състезанието с меки гуми, които не бяха подходящи за все още мократа писта. Леклер избра да ги смени, докато Хамилтън остана с тях. В шестата обиколка Верстапен мина на второто място, а Леклер изпревари Хамилтън в седмата.

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Верстапен се върна на първото място

След кола за сигурност в деветата и смяна на гуми в десетата за някои от пилотите, състезанието бе рестартирано в 12-ата обиколка. В следващата Макс Верстапен атакува водача Антонели още на втори завой, а след третия го изпревари. Джордж Ръсел също се възползва и зае втората позиция. До самия край на надпреварата топ 3 се запази в този състав. До 20-ата обиколка Люис Хамилтън не просто влезе в зоната на точките, а започна да изпреварва активно, като задмина и световния шампион Ландо Норис. в 21-вата обиколка Антонели се върна на второто място.

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Люис Хамилтън влезе в битка за топ 4

До 34-ата обиколка Люис Хамилтън настигна съотборника на Верстапен Исакх Хаджар и влезе в битка с него за четвъртата позиция. в 42-рата обиколка имаше виртуална кола за сигурност, което позволи на водещите пилоти да влязат в бокса. 3 обиколи по-късно влезе и реална кола за сигурност, която стопи преднината на Макс Верстапен. След всички спирания, в 46-ата обиколка Макс Верстапен водеше, а след него топ 5 допълваха Антонели, Ръсел, Хаджар и Хамилтън. След тях се движеха Леклер, Пиастри и Норис.

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Джордж Ръсел не успя да завърши състезанието

В 50-ата обиколка видяхме първата промяна от много време в топ 3, като Джордж Ръсел спря с повреда в колата, която не му позволи да завърши състезанието. В 52-рата обиколка видяхме нов старт, от който най-добре се възползва Макс Верстапен. До края на състезанието Хаджар не успя да контролира гумите си и потъна в колоната. От това се възползваха най-вече пилотите на Ферари. В крайна сметка състезанието спечели Макс Верстапен, а след него бяха Антонели, Хамилтън, Леклер, Хаджар, Пиастри, Лоусън, Алонсо, Норис и Линдблад на 10-о място.

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