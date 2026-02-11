Учени откриха мистериозни подземни тунели в пустинята

В пустинята на Намибия, Оман и Саудитска Арабия геолози са открили необичайни, тесни фосилизирани тунели. Те са разположени в древен мрамор и варовик, съобщава Indian Defence Revie . Отбелязва се, че тези микроструктури са разположени вертикално, на равни разстояния и обикновено излизат от естествени пукнатини в скалата. Тунелите остават невидими от повърхността, но са откриваеми в полирани напречни сечения и полеви проби.

Мистериозни подземни тунели в пустинята

Проучване, ръководено от професор Цес Пашир от университета „Йоханес Гутенберг“ в Майнц, предоставя обширни доказателства, които предполагат, че тунелите са образувани от неизвестен вид ендолитен микроорганизъм, способен да метаболизира карбонатни скали.

Учените съобщиха, че всеки тунел е с диаметър по-малък от милиметър, но може да бъде дълбок няколко сантиметра. Въпреки малкия си размер, тези образувания показват поразителна структурна редовност и организация. Тяхната равномерна ориентация и химичен състав, наблюдавани в географски разпръснати места, накараха изследователите да проучат дали тези характеристики биха могли да имат биологичен произход.

Изследователите открили, че вътрешните облицовки на тунелите са химически различни от околния материал. Забележително е, че пълнителите са били бедни на желязо, манган и редкоземни елементи, но са съдържали органичен въглерод, фосфор и сяра.

Освен това, анализът на стабилните изотопи разкри несъответствия в съотношенията на изотопите на въглерод и кислород между вътрешността на тунела и околната скала. Тези разлики предполагат, че органичната материя може да се е разложила по време на процеса на образуване на тунела.

Учените също така отбелязаха, че във всички проби тунелите показват постоянен модел на пространствено избягване. Всеки тунел изглежда расте независимо, но не се пресича с останалите, образувайки неприпокриващи се, равномерно разпределени вертикални масиви.

Изследователите предполагат, че този модел може да е резултат от хемотактично поведение, при което микробните клетки реагират на локални химични градиенти, за да избегнат свръхколонизация.

Екипът от учени наблюдава, че тунелите обикновено произхождат от места на пукнатини, често на кръстовищата на мраморни слоеве. Микроскопските напречни сечения разкриват слоести минерални структури вътре, вероятно свързани с условията на околната среда по време на образуването на тунелите.

Учените не предлагат официална класификация за тези микроструктури и подчертават, че са необходими допълнителни изследвания. Те поясняват, че не са открили подобни образувания извън трите изследвани региона.

Преди това, Daily Galaxy съобщи за ледената пещера на вулкана Бандера, разположена в пустинята Ню Мексико в Съединените щати. Температурите там са се задържали под нулата в продължение на над три хиляди години. За разлика от други пещери, където температурите се колебаят, пещерата Бандера остава постоянно под нулата, което дава на учените рядка възможност да изследват естествен „хладилник“, който е останал замръзнал в продължение на над 3400 години.

