Заместникът на Даниел Митов каза защо мълчи за "Петрохан"

11 февруари 2026, 11:40 часа 213 прочитания 0 коментара
Заместникът на Даниел Митов каза защо мълчи за "Петрохан"

Необходимо е да кажем нещо, което е истина, и да бъде доказано в хода на разследването. Така заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров отговори на въпрос защо за седмица няма коментар по случая с намерените шест тела на хижа „Петрохан“ и връх Околчица от страна на политическото ръководство на МВР и къде са министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов и главният секретар Мирослав Рашков.

Разследването продължава

"Продължава работата по този случай. След като всичко завърши, ще чуете какво се е случило. Като политическо ръководство разчитаме и сме се доверили изцяло на професионалистите, които работят ежедневно", каза той.

"Има следствена тайна, има неща, които до този момент не могат да се изнасят като информация. Това е един изключително тежък случай за разследване, тъй като версиите могат да бъдат доста. По тях трябва да се работи много обстойно, за да се излезе с един резултат, който да удовлетвори всички и да се разкрие обективната истина по случая", обясни Тодоров.

Заместник-министърът обясни, че е извършена проверка и хората, свързани със случая, са имали разрешителните за оръжие. "Режимът за издаване на разрешителни за оръжие в България е ясен. Има правила, по които се действа и се издават разрешителни", добави той.

"Случаят изисква много задълбочена работа, която няма да се свърши за една, две, три седмици, така че всяка една подробност по разследването е много важна и тя ще бъде запазена до момента, в който не се изясни обективната истина. За разлика от всички в обществото, където за пореден път всеки се упражнява върху този случай, действаме професионално, както винаги, и ще кажем истината и резултата от извършването на проверката, когато сметнем, че всичко е изяснено до последния детайл", коментира Тодоров.

Виолета Иванова
