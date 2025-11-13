Мениджърът на Карлос Насар: Офертите са умопомрачителни – много милиони!

„Другите държави му предлагат празен лист. Офертите са умопомрачителни - много милиони. Създават му голяма сигурност за олимпийските игри в САЩ 2028 и в Бризбейн 2032“, разкри мениджърът на Карлос Насар - Николай Жейнов пред bTV.

Преди дни двамата бяха специални гости на Азиатските младежки игри в Бахрейн. Това засили спекулациите, че Насар ще смени държавата.

Какво каза Николай Жейнов

„Към момента нищо не може да се каже. Факт е, че има достатъчно интерес към Карлос. Неговото желание е да остане да се състезава за България, но виждате, че... Може да се случат много неща и да приемем оферта“, започна Жейнов и добави: „В Бахрейн премина медицински прегледи, тъй като от доста време има проблеми с рамената. Трябваше да се направи преглед, за да се види дали има нужда от оперативна намеса. Но това не са медицински прегледи като във футбола. Имаме и пътуване до Катар в една от най-известните спортни клиники. Другата седмица, в събота, като сме в Лондон, означава ли, че ще се състезава за Англия? Добре, че не отидохме на мача на националите в Турция! Нека да видим офертата!“.

Жейнов разкри още, че Насар е бил обект на преговори за сделки и от бившите президенти на федерацията по вдигане на тежести.

„Карлос е предлаган и през годините като разменна монета на Бахрейн, на Катар. От президентите на федерацията. Тъй като се получава едно голямо задължение на федерацията и заради невъзможността на президентите да осигурят пари от спонсори. Не може да имаш Лео Меси или Кристиано Роналдо и да нямаш нито един спонсор!“.

Жейнов заяви, че Карлос Насар все още не е получил премията си за спечелената през септември световна титла.

Проблемът идва от факта, че родният тежкоатлет не е подписал договора си с централата. Възнаграждението му обаче беше одобрено от Министерството на младежта и спорта.

„Документите на министерството са готови, надявам се до 10 дни Карлос да получи заработените пари с много тежък труд и по честен начин“, каза мениджърът.

