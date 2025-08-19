Насар: Дълго съм се протягал за бащина прегръдка и не дойде. Простих, но вече я няма връзката между баща и син

Феноменът на българската тежка атлетика Карлос Насар отново говори открито за отношенията с баща си, който изоставя семейството му, когато е малък. Насар признава, че като дете е търсил бащина опора, но не я е намерил, а години по-късно вече няма нужда от нея. Щангистът отбелязва, че е простил на баща си и не е в лоши отношения с него, но въпреки това вече я няма онази връзка между баща и син, от която е имал нужда в детството си.

Карлос Насар за трудното детство без бащина опора

"В много ранна детска възраст аз съм се протягал за прегръдката на баща ми, която не е дошла много дълго време и в даден момент съм спрял да търся. Не съм песимист, но винаги очаквам, че може да ми се случи нещо лошо. Просто се справяш. Вариантите са или да позволиш това нещо да те пречупи, или да се изтупаш и да си кажеш: "Случило се е и трябва да продължа напред". Прощава се. Ние трябва да прощаваме, защото не трябва да сме крайни. Колкото и да ни е боляло, прощава се това нещо. Но никога повече не може да бъде същата връзка между баща и син. И така", каза Насар в интервю пред bTV.

"Баща ми беше в Париж, дойде да ме гледа, доведе братята и сестра ми. Аз оценявам жестовете. Той също се опитва. Не сме в лоши отношения, но я няма връзката като баща и син. Това нещо, от което съм имал нужда, в момента я нямам. Няма да е първия човек, на когото да звънна. Честно казано, случвали са ми се много по-хубави неща в живота, за да се концентрирам върху това нещо и да ми тежи. Той е мой баща и винаги трябва да показвам уважение и да го ценя като мой родител. Със сигурност е болезнено, но не е най-лошото нещо, което може да ти се случи", добави още той.

И по-рано Насар е разказвал за трудното детство без баща. Той дори е изпитвал желанието да накаже баща си за това, че ги е изоставил, но е простил заради поверието в Библията, че родителите трябва да се уважават.