Никола Цолов и съотборникът му превзеха първите места в квалификацията за Гран при на Австрия

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов и неговият съотборник в Кампос Рейсинг Ноел Леон превзеха първите места в квалификацията за Гран при на Австрия. В Спилбърг двамата се представиха на много добро ниво, като мексиканецът записа първо време, а Българския лъв зае третото място. Температурата беше още по-висока спрямо тази на свободната тренировка по-рано през деня. Това направи намирането на сцепление още по-трудна задача.

Никола Цолов започна квалификацията много добре

Никола Цолов започна много добре представянето си в Австрия, като записа второ време на свободната тренировка по-рано през деня. Той завъртя обиколка за време от 1:17.048 минути, а пред него беше единствено Оливър Гьоте с преднина от едва 0.070 секунди. В квалификацията Българския ъв започна силно, като от рано се намести на втората позиция с обиколка за време от 1:16.298 минути. Още тогава неговият съотборник Леон беше заел първото място във временното класиране. Но след малко повече от 10 минути бразилецът Рафаел Камара направи нова най-бърза обиколка с време от 1:16.052 минути и зае първата позиция. Именно той спечели квалификацията в предишния кръг.

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Цолов завърши трети в квалификацията

Много малко след това Ноел Леон върна водачеството си, като записа нова бърза обиколка с време от 1:15.544 минути. Лидерът в генералното класиране Габриеле Мини успя да се доближи до Леон, но Алекс Дън и Никола Цолов бързо върнаха позициите си и застанаха на второ и трето място. В края на квалификацията Леон взе полпозишъна, Дън остана втори с 0.219 секунди зад мексиканеца, а Никола Цолов завърши трети. Това му дава перфектна възможност да започне от добра позиция спринта.

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