"Нова цел": Валери Божинов става учител по физическо възпитание (ВИДЕО)

Една от легендите на българския футбол Валери Божинов става учител по физическо възпитание, за да дава личен пример на най-младите, пише novsport.com.

Целта на кампанията

Краткият клип с Божинов е част от мащабна кампания на Министерство на младежта и спорта, насочена към най-младите. Целта на кампанията е с помощта на известни спортисти младите хора да опознаят ползите от спорта като превенция срещу зависимостите и агресията.

Повече информация за това в кое училище ще преподава Валери Божинов ще научите на първия учебен ден-15 септември.