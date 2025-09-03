"Новият Михаел Шумахер": Пилотът на Макларън вече е сравняван със 7-кратния шампион

Оскар Пиастри определено нямаше намерение да отхвърля сравнението си с Михаел Шумахер като нещо незначително. Но той не смята, че все още е заслужил това право. Сравнението с емблематичния седемкратен световен шампион бе представено на австралиеца след потенциално решаващата победа в Гран при на Нидерландия. След като съотборникът му в Макларън и съперник за титлата Ландо Норис не успя да завърши, Пиастри потенциално направи огромна крачка към титлата при пилотите във Формула 1.

Пиастри все по-близо до титлата във Формула 1

Отборът на Макларън се утвърди като доминираща сила във Формула 1 по време на лятната пауза. При завръщането в действие на пистата "Зандвоорт" нищо не се промени на този фронт. След като си осигури първия полпозишън след Гран при на Испания, Пиастри направи впечатляващо каране в неделя, а Норис не остана далеч зад него, но не успя да атакува съотборника си. Задачата, която трябваше да реши, стана далеч по-малко интензивна за Пиастри, когато Норис приключи участието си в последните етапи на надпреварата.

По този начин Пиастри увеличи преднината си пред Норис на върха в шампионата на пилотите на 34 точки. Остават девет кръга до края на състезанието и предвид контрола на Макларън върху състезанието, Норис трябва да изкачи стръмна планина, ако иска да откаже Пиастри.

ОЩЕ: "Той няма място във Формула 1": Легендарен пилот с жестока критика към 19-годишния талант на Мерцедес

Пиастри вече е сравняван с Шумахер

След победата си Пиастри, заедно с втория Макс Верстапен и дебютанта на подиума Исак Хаджар, се отправи към пресконференцията след състезанието. Там на Пиастри беше казано, че някои вече го сравняват с легендата на Формула 1 Михаел Шумахер, заради способността му да запазва хладнокръвие и да не допуска грешки. "Всеки път, когато те споменават в едно изречение с Михаел Шумахер, това е нещо хубаво", отговори 24-годишният пилот. "Трябва да извървя много дълъг път, за да се говори за мен в един и същи ефир с човек като него, но ще го приема."

На пистата Шумахер беше свиреп състезател, но необичайната характеристика на битката за титлата между Пиастри и Норис е колко спокойна и възпитана е тя. Не е имало никакви спорове, а единственото им спречкване в Канада не е предизвикало дори трептене на напрежение. Битката за титлата продължава с Гран при на Италия този уикенд.

ОЩЕ: Новакът в Уилямс се размечта. Смята, че може да стане шампион, след като беше изгонен от Ферари