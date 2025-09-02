Новакът в Уилямс се размечта. Смята, че може да стане шампион, след като беше изгонен от Ферари

Карлос Сайнц остава убеден, че може да стане шампион във Формула 1 с тима на Уилямс, пише агенция ДПА. Испанецът се присъедини към британския отбор преди настоящия сезон, след като загуби мястото си във Ферари, когато Скудерията реши да подпише със седемкратния първенец Луис Хамилтън.

Това е първия сезон на Сайнц в Уилямс

Дебютният сезон на Сайнц-младши не започна толкова гладко, колкото той би искал, като взе 16 точки от първите 15 състезания. Но 31-годишният пилот е видял достатъчно, за да остане уверен, че се е присъединил към правилния отбор.

Испанецът има сериозни амбиции за престоя си в британския отбор

На въпрос дали вярва, че може да стане шампион с Уилямс, Карлос Сайнц: "Да. Ако има едно нещо, което съм наследил от Ферари и останалия си опит е, че знам, че с правилните хора около мен мога да разработя конкурентен автомобил и отбор. Черпя много увереност от това, че знам как да насочвам голяма организация в правилната посока, какво трябва да представлява колата, каква е правилната структура за един тим и съм нетърпелив да помогна на Уилямс в това отношение. Въпросът е дали можем да го постигнем или не, но чувствам, че това все още е правилното място за мен в бъдеще."

Сайнс-младши признава, че е трябвало да промени начина си на мислене, добавяйки: "Това е единственото нещо, което ми липсва. Напрежението и вълнението от това да влезеш в уикенда, знаейки, че се бориш за подиум или победа. Това е единственото нещо, което наистина ми липсва от миналото. Това напрежение, адреналин и чувство, което изпитваш в тялото, когато знаеш, че навлизаш в уикенд, в който може да имаш шанс да спечелиш или да се качиш на подиума. Но сега усещам, че колкото повече работим, толкова по-рано ще се завърне чувството за победа и някои подиуми."