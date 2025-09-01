"Той няма място във Формула 1": Легендарен пилот с жестока критика към 19-годишния талант на Мерцедес

Легенда на Формула 1 отправи жестоки критики по адрес на един от дебютантите на стартовата решетка. Жак Вилньов разкритикува остро 19-годишния пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели, след като той получи две наказания по време на Гран при на Нидерландия. Първо италианецът беше наказан с 10 секунди за това, че се блъсна с Шарл Льоклер, при което Ферари-то се завъртя и приключи състезанието си.

Вилньов с остри критики към Антонели

Антонели успя да откара W16 обратно в бокса, за да продължи състезанието си. След това обаче бе установено, че е превишил разрешената скорост в питлейна и му бе наложено още едно наказание от 5 секунди. Вилньов не се въздържа в оценката си за младия пилот, заявявайки, че Формула 1 може би е твърде трудна за него.

"Много слабо изпълнение. Атака, която може да се види във Формула 4 или Формула 3 от пилот, който просто няма опит", коментира Вилньов пред Sky Sports F1. "Антонели просто не изчисли какво трябва да стане. Когато си във Формула 1 правиш грешки, когато караш на лимита на възможностите на колата. Но това тук беше различно. Той просто не прецени правилно ситуацията. Не трябваше да прави това. А след това се изнерви и превиши и ограничението на скоростта в питлейна. Може би Формула 1 е твърде трудна за Антонели."

Когато бе попитан за забележките си, като се има предвид, че Антонели току-що е навършил 19 години, Вилньов веднага отговори: "Не, той е във Формула 1. На каква възраст беше Макс, когато пристигна във Формула 1? На каква възраст беше Люис, когато пристигна? Точно така. Така че това не е добро извинение." Тези думи на канадеца идват след язвителните му коментари за Антонели след съботната квалификация, когато той нарече италианския пилот, че не напредва и че пилотите трябва "да пристигат във Формула 1 готови".

