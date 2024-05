Обявиха датата на реванша между Фюри и Усик

След края на мача между Усик и Фюри стана ясно, че в договора между двамата боксьори има записан задължителен реванш. Днес пък се разбра кога и къде ще се проведе вторият епизод от мегасблъсъка в свръхтежката категория.

The rematch between the Undisputed Champion Oleksandr Usyk and the Champion Tyson Fury is now scheduled on the 21 of December 2024 during Riyadh Season...The world will watch another historical fight again...Our commitment to boxing fans continues...We hope you enjoy it...🥊🔥🇸🇦