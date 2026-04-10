Официално: Кирил Милов и Семен Новиков ще защитават цветовете на България на Европейското по борба

10 април 2026, 18:13 часа 369 прочитания 0 коментара
България ще бъде представена от 24 състезатели на Европейското първенство по борба в Тирана (Албания). Съставите бяха официално обявени от родната централа след последни схватки. При класиците Кирил Милов ще брани титлата си в категория до 97 кг, а олимпийският шампион Семен Новиков ще излезе в категория до 87 кг, в която през 2025-а взе сребро. В свободния стил дебют за страната ни на голям форум ще направи Шамил Мамедов.

Съставът на България за Европейското по борба

Така към настоящия момент сагата с натурализираните борци изглежда решена, тъй като всички те ще защитават цветовете на България. В свободния стил страната ни има представители във всичките 10 категории. Освен Мамедов в тима са още Микяй Наим (70), втори в Европа през 2023-а, Михаил Георгиев (74), носител на златния пояс този сезон, а също Ахмед Магамаев (97), пети в света през 2025-а, и Ален Хубулов (125), европейски шампион до 23 г. през 2024-а. В най-леката категория до 57 кг ще излезе Ивайло Тисов, пети на континента през миналия сезон. Отборът ще бъде воден от треньорите Радослав Великов, Йордан Денев и Мирослав Киров.

Освен Милов и Новиков при класиците на тепиха се завръща и Абу-Муслим Амаев (67), втори в Европа през миналата година. При 77-килограмовите ще стартира Стоян Кубатов, пети на световното през 2023-а, а миналия месец стана първи на „Никола Петров“ и препаса златния пояс. В категория до 82 кг е заявен Светослав Николов, бронзов медалист от рейтинговия турнир в Албания през април и шампион на „Никола Петров“, а при най-леките ще излезе Стефан Григоров, пети в Европа през 2024-а. В класическия стил няма да има наш представител само в тежка категория до 130 кг. Отборът ще бъде воден от треньорите Стефан Тошев, Илиян Георгиев, Юлиян Георгиев.

При жените заминават пет наши състезателки. Най-опитната сред тях е Биляна Дудова (62), световна шампионка и четирикратна №1 в Европа. След контузията на Юлияна Янева, втора в света от миналата година, в категория до 68 кг ще излезе Даниела Бръснарова. В тежка категория до 76 кг е заявена Ванеса Георгиева, трета в Европа при девойките.

В леките категории треньроският щаб е заложил на перспективни състезателки - Олга Попова и Виктория Бойнова. Женският ни тим е воден от треньорите Симеон Щерев, Серафим Бързаков, Елис Манолова.

Джем Юмеров
