Кирил Милов с емоционална изповед за скандалите с БФБорба: Трудно е да се събереш психически!

Европейският шампион по борба в класическия стил Кирил Милов най-накрая се завърна в националния отбор на България. В последните месеци той, както и другите състезатели на ЦСКА, включително и олимпийския шампион Семен Новиков, бе извън тима, тъй като не желаеше да води централизирана подготовка. В крайна сметка ръководството на родната федерация и звездите на „армейците“ успяха да намерят компромисен вариант, който да даде на борците на „червените“ възможност да участват на Европейското първенство, което ще се проведе в края на април.

Кирил Милов даде дълго интервю пред колегите от „Тема спорт“, в което говори за скандалите с Българската федерация по борба. Той сподели, че психически му е било много тежко, когато не са му позволили да се състезава за родината си. Милов също така се закани, че ще гони титлата на Европейското първенство.

„Този път нещата бяха доста по-различни“

„Да, за момента направихме компромиси, тренираме с националния отбор и имам шанс както аз, така и останалите момчета, които се върнахме в състава, да участваме на Европейското първенство в Албания. Не мисля, че има спортист, на когото да му е приятно да бъде в такава ситуация. Пропускал съм много световни и европейски първенства, претърпявал съм различни контузии и операции, но този път нещата бяха доста по-различни. Трудно е да се събереш психически, за да продължаваш да тренираш, знаейки, че най-вероятно няма да участваш. Спортът ме е научил на дисциплина и се радвам, че дори когато не съм мотивиран, давам всичко от себе си, за да мога да поддържам нужното ниво“.

„До европейското първенство ще бъдем на лагер на базата в „Дианабад“. Ще се подготвяме там с треньорите на националния отбор. След края на шампионата, когато имаме възможност, ще водим занимания и с треньорите на ЦСКА. Отивам, давам всичко от себе си и вече каквото Бог е отредил, това ще стане. Тренирам усилено, когато изляза на тепиха винаги влагам максимума, правя онова, което съм научен, но какъв ще е крайният резултат, не мога да кажа“.

„Спортът ме е научил на здрава психика“

„Момчетата се радваха че ще тренираме заедно. Така и те имат добри спаринг партньори. От всеки един спортист има какво да се научи, дори от най-слабия, което би могло да ти помогне. Приеха ни доста добре. Ние сме приятели с повечето от тях, никога не сме се карали с останалата част от националите. В момента гледам да се концентрирам върху предстоящото европейско първенство, защото не остава много време до неговото начало. Не мисля за нищо друго, освен за това как да се подготвя по най-добрия начин и да се представя на висота“.

„Спортът ме е научил на здрава психика. Минах през доста травми, бил съм извън тепиха по 6-8 месеца, но всеки път се връщам още по-мотивиран. Точно на това учи спортът – на дисциплина, която е необходима в такива трудни моменти. Винаги трябва да отиваме на шампионат с мисъл за първото място. Ако се задоволяваме с трето или добро класиране, няма как да спечелим злато. Целта винаги е титлата, трябва да даваме всичко от себе си, да бъдем доволни от стореното, но дали това ще е достатъчно, ще разберем на самия турнир“, обясни Кирил Милов.

