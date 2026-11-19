Четирикратният световен шампион Макс Верстапен коментира решението на Формула 1 да проведе последните две състезания за сезон 2026 в Близкия изток въпреки продължаващите военни конфликти в региона. Пилотът на Ред Бул, който преди два месеца се обяви против подобен сценарий, сега заяви, че има доверие на ръководството на шампионата и Международната автомобилна федерация (ФИА), че са преценили правилно рисковете за сигурността.

Верстапен обясни защо се доверява на Формула 1

Гран при на Катар е насрочено за 27–29 ноември, а финалният състезателен уикенд в Абу Даби ще се проведе между 4 и 6 декември. "Доверявам се на Формула 1 и ФИА, че ще вземат правилното решение. Не разполагам с цялата информация, не съм специалист по сигурността. Надявам се да са направили правилната преценка. Те ни предоставят своите анализи и заключения, затова им имам доверие", заяви Верстапен, цитиран от BBC.

През септември нидерландецът беше далеч по-категоричен, като заяви, че състезания не бива да се провеждат в близост до военни действия.

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Заради ситуацията в региона организаторите подготвяха възможността сезонът да завърши на пистата "Имола". Миналата седмица обаче тези приготовления бяха прекратени, след като беше взето решение стартовете в Катар и Абу Даби да останат в календара.

Ландо Норис също подкрепи решението, но изрази загриженост за безопасността на служителите на отборите и феновете. Джордж Ръсел пък заяви, че няма притеснения да се състезава в региона.

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