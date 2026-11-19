Джейк Пол опита да направи едно от най-големите завръщания в историята на бойните спортове, предлагайки внушителните 200 милиона долара на Хабиб Нурмагомедов. Американският боксьор и промоутър се опита да убеди непобедения бивш шампион на UFC да се върне в клетката след шестгодишно отсъствие. Дори огромната сума обаче не успя да изкуши дагестанеца, който даде категоричен отговор на предложението.

Хабиб отхвърли офертата за 200 милиона долара

Разговорът между двамата се е състоял зад кулисите на събитие на Professional Fighters League (PFL), а кадри от него бяха разпространени в YouTube канала на Пол. Заедно с бизнес партньора си Накиса Бидарян американецът опитал да привлече Нурмагомедов към организацията Most Valuable Promotions, която обяви обединение с PFL през юли.

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"Защо трябва да се връщам? Бил съм се с толкова много хора. Нямам какво повече да доказвам", отговорил Хабиб. Пол продължил да настоява, като обяснил, че участието на легендарния боец би променило завинаги смесените бойни изкуства. Нурмагомедов обаче не проявил интерес. "Няма противник, има само пари. Това не е мотивация за мен", категоричен бил 38-годишният бивш шампион.

Защо Хабиб отказва да се завърне в клетката?

Нурмагомедов прекрати кариерата си през октомври 2020 година след победа над Джъстин Гейджи на UFC 254. Той се оттегли с впечатляващ баланс от 29 победи и нито една загуба. Решението му беше свързано със смъртта на неговия баща и треньор Абдулманап Нурмагомедов. Тогава Хабиб обеща на майка си, че повече няма да се състезава без баща си до себе си.

Оттогава дагестанецът се е посветил на треньорската професия и има важна роля в развитието на Ислам Махачев и братовчед си Умар Нурмагомедов.

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