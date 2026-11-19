България би могла да участва в европейски механизми, които подкрепят пуманитарна помощ за Украйна за образование, здравеопазване, за отопление през тази зима. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев пред медиите във връзка с ултиматума на Фридрих Мерц, който заплаши да блокира европейския бюджет, ако не продължи помощта за Украйна, а до момента Унгария, Словакия и Чехия обявиха, че категорично няма да участват в евентуален нов заем за Киев. България в лицето на премиера Румен Радев също вече дадоха заявка, че страната ни няма да участва в подобна инициатива.

Радев смята, че не може да се говори за заплахи в Европа, а се търси някакъв европейски консенсус. ОЩЕ: Мерц работи да има още пари за Украйна без фактори като Льо Пен да пречат (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Видяхте и позициите на президента на ЕК Урсула фон дер Лайен, че вече се разглежда и тази опция, за която говорим от доста време - страни като България, които няма да предоставят военна помощ и наливане на още пари в тази война, има възможност да се предоставят и средства за хуманитарна подкрепа", каза още премиерът.

"Ако ние решим да се включим - ще държим тази помощ да отива в районите с концентрирано българско население. Ние имаме, най-голямата диаспора от всички страни-членки в ЕС", каза още Радев. ОЩЕ: Мрачна прогноза за България: Асен Василев след ултиматума на Мерц за помощта за Украйна и Радев (ВИДЕО)

Чии са дроновете?

Радев за пореден път бе попитан откъде са дошли атаките срещу корабите в Черно море. Той заяви, че останките от дронове са дадени на наши партньори и съюзници.

"Жалко е, че имаме политици, които изкарват, че нашите съюзници ги е страх да назоват извършителите на атаките. А да се водиш от недоказани твърдения не е най-доброто в случай и в никакъв случай не обслужва истината", заяви още Радев.

Радев бе попитан и дали трябва да се свика КСНС заради атаките в Черно море, като попита колко пъти трябва да се свиква, но все пак добави, че това ще реши президентът.

"Важното е, че сме предприели всички необходими мерки да гарантираме сигурността, охраната, наблюдението на нашите териториални води. Поискали сме помощ, за съжаление идва такава помощ, но тя е периодична", добави още Радев.

"Ако г-н Борисов 2019 г. беше подписал договорите така, че самолетите F-16 да дойдат още 2022 г., а не след 6 години и то в ограничен обем, ако имахме една оперативно подготвена ескадрила - сега може би щяхме да разполагаме с малко по-големи способности", смята още Радев.

Липсата на Европа в срещата в Шънджън

Премиерът отново повтори пред медиите си тезата защо Европа я няма на преговорите в китайския град Шънджън между Путин, Си Дзинпин и Тръмп.

"Нашият най-голям извод от тази среща е, че Европа я няма. Недопустимо е да се решава бъдеща архитектура на Европа без Европа. Това не трябва да се получава. Ако това се случи - естествено е, че Европа ще е губеща", смята още Радев.

Според него причината Европа да я няма е, че Европа и другите големи сили се намират в различни пространства, когато говорим за конфликта в Украйна.

По думите му Европа е в пространството на пожелателното мислене и ценнсостите, докато тези, които в момента са в Китай са в пространството на прагматизма, на реализма и на интересите.

"Европа ще стане ефективна част от тези преговори, когато тези две пространснтва се срещнат. Ние в момента наистина сме в различни стаи. Има два начина да се срещнат - тези сили в Китай да влязат в нашето пространство на ценности и пожелателно мислене. Другият по-реалистичен вариант е ние, ако искаме да бъдем част от този процес да се доближим към тяхното пространство и най-сетне да има реализъм в подхода, реализъм в мисленето, а не просто пожелания", каза още той. ОЩЕ: Най-значимата реч на Румен Радев за войната в Украйна: Въпросът колко и какво ще платим (ВИДЕО)