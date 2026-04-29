Край на тишината във Формула 2: Никола Цолов рестартира мисията си за титлата

Младата звезда на България в моторните спортове Никола Цолов се завръща отново на пистата след дълга пауза. Рестартът на сезона във Формула 2 ще се случи още този уикенд с Гран При на Маями, след като две от календарните състезания бяха отменени заради войната в Близкия изток. Цолов прекара част от паузата в родината си, но вече се намира в щата Флорида, където се подготвя за първия от двата поредни старта в Северна Америка.

Никола Цолов за трасето в Маями, предизвикателствата в Монреал и битката за титлата във Ф2

Пред NOVA, българския лъв коментира своите първи впечатления от пистите в Маями и Монреал, макар и през симулатор.

"Трудно е да кажа. Засега съм карал повече в Маями, защото тя ще е първата от двете. И двете много ми харесват, много са различни. Маями е гладка от това, което знам от симулатора, и е наполовина улична писта. Има много различни завои, бързи в първия сектор и после много бавни във втория и третия. Така че ще е много интересно според мен."

"В Канада има много бабуни. Мисля, че ще е много сложно, понеже трябва да спираш късно. Но в същото време не е гладка, така че ще го направи много трудно за нас, пилотите, и за настройките на колата."

Появата на Гран При на Маями и Монреал в календара на Ф2 бе изненада както за феновете, така и за пилотите. Въпреки това, Цолов ще започне двата старта с амбицията да защити лидерската си позиция. Към момента той се намира на 7 точки аванс пред втория и третия в класирането - Рафа Камара и Лауренс ван Хупен.

