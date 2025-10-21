Войната в Украйна:

Още една богата държава поиска Карлос Насар - интересът към щангиста е много голям

Феноменът на българските щанги Карлос Насар е желан от три от най-богатите държави в света. След като по-рано стана ясно, че интерес към тежкоатлета проявяват Катар и Саудитска Арабия, сега "24 часа" съобщава, че в битката за Насар се включва и Бахрейн. Всъщност в Бахрейн ухажват Насар още от домашното Световно първенство през 2024 г., когато по всички билбордове стоеше ликът на Карлос.

Според "24 часа", Карлос почти със сигурност ще напусне страната ни по икономически причини, тъй като му предлагат суми, които са космически на фона на тези в България. Не е тайна, че Насар се издържа от частни спонсори и не получава никакво финансиране от федерацията по щанги, като дори отказва да подпише договор с родната централа, тъй като условията са в негов ущърб.

Насар е категоричен, че иска да продължи да се състезава за България, но при настоящите обстоятелства - конфликтът с федерацията и президента Стефан Ботев, изглежда все по-възможен сценарий щангистът да приеме чужда оферта. Не е ясно обаче при какви условия може да се случи такъв трансфер - дали Насар може свободно да премине към друга федерация, или следва да се заплати освобождаваща сума.

Трябва да се припомни, че през годините и други български щангисти са сменяли националността си, за да получават по-добри възнаграждения в други държави. Срещу Насар имаше и недоволство от част от обществото заради снимката с Делян Пеевски, която раздели обществото на 2 полюса.

