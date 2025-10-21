Още една богата държава поиска Карлос Насар - интересът към щангиста е много голям

Феноменът на българските щанги Карлос Насар е желан от три от най-богатите държави в света. След като по-рано стана ясно, че интерес към тежкоатлета проявяват Катар и Саудитска Арабия, сега "24 часа" съобщава, че в битката за Насар се включва и Бахрейн. Всъщност в Бахрейн ухажват Насар още от домашното Световно първенство през 2024 г., когато по всички билбордове стоеше ликът на Карлос.

Бахрейн се включва в битката за Карлос Насар

Според "24 часа", Карлос почти със сигурност ще напусне страната ни по икономически причини, тъй като му предлагат суми, които са космически на фона на тези в България. Не е тайна, че Насар се издържа от частни спонсори и не получава никакво финансиране от федерацията по щанги, като дори отказва да подпише договор с родната централа, тъй като условията са в негов ущърб.

Насар е категоричен, че иска да продължи да се състезава за България, но при настоящите обстоятелства - конфликтът с федерацията и президента Стефан Ботев, изглежда все по-възможен сценарий щангистът да приеме чужда оферта. Не е ясно обаче при какви условия може да се случи такъв трансфер - дали Насар може свободно да премине към друга федерация, или следва да се заплати освобождаваща сума.

Трябва да се припомни, че през годините и други български щангисти са сменяли националността си, за да получават по-добри възнаграждения в други държави. Срещу Насар имаше и недоволство от част от обществото заради снимката с Делян Пеевски, която раздели обществото на 2 полюса.