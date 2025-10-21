7-кратният шампион Люис Хамилтън влезе в историята на Формула 1 по кошмарен начин

След сравнително спокойно каране действащият шампион във Формула 1 Макс Верстапен завърши перфектния уикенд с победа в Гран при на САЩ. След като превърна полпозишъна си в победа в съботния спринт, нидерландецът направи абсолютно същото и в неделното състезание, скъсявайки разликата с двойката на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри в класирането при пилотите. Британецът завърши втори в Тексас, а Шарл Льоклер от Ферари се представи като пилот на деня и завърши състезанието на трето място.

Люис Хамилтън с кошмарен антирекорд за Ферари

Но докато Льоклер получи похвали за впечатляващото си каране в неделя, неговият съотборник Люис Хамилтън имаше по-малко вълнуващ ден, тъй като постави антирекорд на Ферари, който ще иска бързо да забрави. След четвъртото място в съботната спринтова надпревара 7-кратният шампион се класира пети в квалификациите, но успя да спечели едно място и отново да завърши четвърти в основното състезание. Въпреки че това не е непременно лош резултат за британеца, който изживява труден първи сезон с Ферари, сега това означава, че той държи рекорда за най-дълго време в историята на Формула 1, в което пилот на Скудерията не е успял да се качи на подиума.

Откакто Хамилтън обяви шокиращото си преместване от Мерцедес, където спечели шест от седемте си титли в шампионата на пилотите, за да се присъедини към Ферари, очакванията към британския пилот бяха големи. Въпреки това, с изключение на победата в спринтовото състезание за Голямата награда на Китай, 40-годишният пилот не успя да оправдае очакванията и в момента е на път да изпрати най-лошия си сезон в кариерата. Към настоящия момент Хамилтън е шести в класирането на шампионата на пилотите, с което изравнява най-лошото си класиране през 2022 г. Той има общо 142 точки, на 50 зад съотборника си Льоклер и на 204 от лидера в шампионата Пиастри.

