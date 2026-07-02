БФБорба покани състезателите на ЦСКА на лагера на националния отбор - ако откажат, няма да ходят на Световното

Българска федерация по борба (БФБорба) официално изпрати покани до спортните клубове за участие в подготвителния лагер на националния отбор по класическа борба. Поканата е специално адресирана и до ЦСКА и състезателите на отбора, които ако откажат да участват в подготовката, няма да имат възможност да участват на Световното първенство за мъже и жени в Астана, както и на другите две световни първенства до 20 г. и до 23 г.

Милов и Новиков нямат избор - трябва да участват на лагера, ако искат да ходят на Световно

От БФБорба вече обявиха, че няма да правят повече компромиси с участието по международни първенства, като задължително условие за състезателите е да участват в подготвителните лагери на националните отбори. Такъв компромис бе направен за Европейското първенство, когато Кирил Милов и Семен Новиков бяха допуснати до участие, въпреки че не тренираха с националните отбори. Милов стана европейски шампион, а Новиков спечели сребро.

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В поканата, адресирана до г-н Методи Пенев и Сдружение „Спортен клуб по борба ЦСКА“, са включени следните състезатели:

Стефан Григоров – кат. до 55 кг

Едмонд Назарян – кат. до 63 кг

Божидар Лазаров – кат. до 63 кг

Гриша Назарян – кат. до 67 кг

Абу-Муслим Амаев – кат. до 67 кг

Иво Димитров – кат. до 72 кг

Алберт Доев – кат. до 77 кг

Айк Мнацаканян – кат. до 82 кг

Светослав Николов – кат. до 82 кг

Семен Новиков – кат. до 87 кг

Андрей Атанасов – кат. до 87 кг

Кирил Милов – кат. до 97 кг

Радостин Василев – кат. до 97 кг

Алан Дзабиев – кат. до 130 кг

Лагерът ще се проведе в спортен комплекс „Белмекен“ в периода 10 юли – 31 юли 2026 г. Състезателите ще се подготвят за Световно първенство за юноши и девойки до 20 години (16–23 август, Братислава, Словакия), Световно първенство за мъже и жени до 23 години (12–18 октомври, Лас Вегас, САЩ) и за Световния шампионат за мъже и жени (24 октомври – 1 ноември, Астана, Казахстан).

Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева подчерта важността на подготовката под ръководството на националните треньори. „Подготвителният лагер в Белмекен е ключов етап в подготовката на националните ни отбори. Очакваме всички поканени спортисти да потвърдят участието си до 6 юли включително, за да може организацията да протече по план“, коментира Златева.

Клубовете трябва да потвърдят участието на своите състезатели в указания срок. В случай на липса на потвърждение, ще се счита, че съответният спортист се отказва от участие в лагера.

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