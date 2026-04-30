Хората в Куклен недоволни, че закриват "Магазин за хората"

Първият "Магазин за хората" беше открит в град Куклен. Хората са разнопосочни, че магазинът се закрива. Част от тях споделиха в ефира на Нова телевизия, че пазаруват редовно и намират продуктите за по-евтини - според някои с до 30% спрямо други магазини. Други коментират, че изборът е ограничен, но все пак оценяват възможността за по-достъпни стоки, особено за възрастни хора и хора без транспорт до големи търговски вериги.

Управителят на магазина Весела Донева заяви, че щандът не е работил на загуба и е имал сериозно търсене. По думите ѝ продуктите са били сред предпочитаните от клиентите заради по-ниските цени, а доставките са били регулярни и щандът никога не е оставал празен. Тя определи решението като изненадващо и разочароващо, като изрази мнение, че е могло да се изчака съставянето на ново правителство.

От местната организация на КООП също отчетоха интерес към предлаганите стоки. Председателят Мария Веселинова посочи, че най-търсени са били основни продукти като брашното, като за няколко месеца са продадени значителни количества.

След закриването на щанда наличните стоки ще продължат да се продават на същите цени до изчерпване на количествата. След това се очаква цените да се повишат, като прогнозите са за увеличение с около 20%.

Служебният кабинет реши да закрие "Магазин за хората", създаденпо предложение на Делян Пеевски, който е санкционирана по закона "Магнитски".