Въпреки разделението: Йорданова увери, че ПП-ДБ ще имат един кандидат за президент

Това не е правилно решение. Не е оценен риска и как ще се отрази това на кампанията ни за президентски избори. Това не означава, че ще имаме две отделни кандидатури. Поели сме ангажимент за една кандидат. Целите ни са общи и вярвам, че ще проявим мъдрост. Това заяви Надежда Йорданова от „Демократична България“ в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: Официално: ПП и ДБ стават две отделни групи в новия парламент (ВИДЕО)

Попитана какво счупи отношенията между ПП и ДБ, тя отговори, че във всяка коалиция има трудности и търкания. "Но винаги сме намирали общ път", добави тя.

Според нея това е „политическа грешка“. „При резултатите от изборите, където се вижда свръхконцентрация на власт, е необходима обединена група, която да отстоява европейския път на страната“, обясни Йорданова и добави, че не е оценен рискът от това разединение.

Припомняме, че ПП и ДБ стават две парламентарни групи в новия парламент. Това съобщи в сряда (29 април) лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след заседанието на коалицията. "Очевидно ще се регистрират две парламентарни групи. Това, което ние предложихме на колегите и те казаха, че ще обсъдят, е парламентарен съюз за общо действие", обясни той.