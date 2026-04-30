Хранене по веднъж на ден и цял ден работа за едно пиле: Иранците изнемогват

Мохсен харчи половината си заплата за кора яйца. 38-годишният работник във фабрика в Северен Иран печели по около 6,47 евро на ден - колкото е средната заплата в страната, пише The Telegraph.

Харчи другата половина за интернет, за да може да има достъп до съобщения и новини за 24 часа.

"Изправени сме пред глад. Хората не могат да си позволят да купят нищо. Магазините са отворени, но малцина влизат и излизат от тях, защото нямат пари и губят работата си", споделя бащата на 2 деца.

Преди 2 седмици яйцата са стрували 1,62 евро, но сега цената им е 3,38 евро. 10-килограмов пакет с ориз е поскъпнал от 16,26 евро до 20,82 евро. Пилешкото от 1,43 евро за кг сега струва 2,34 евро за кг.

По сегашните цени и заплати, Мохсен и милиони иранци работят цял ден, за да си позволят едно пиле.

Новата минимална заплата в Иран е около 89 евро. Към края на 2025 г. и началото на 2026 г. средните доходи на иранците са се свили до приблизително 171 евро на месец.

Работодателят на Мохсен вече е освободил доста служители. Останалите работят на ротационни смени - една група днес, друга група утре, и получават заплащане само за изработените дни. За дните, прекарани вкъщи, не се плаща.

Криза отпреди войната

Иранската икономика е в тежка криза. Дори преди войната според официални данни около 26 млн. иранци, около 30% от населението, живееха в крайна бедност.

Икономическите трудности доведоха до масови протести заради цената на живота през януари. Конфликтът със САЩ и Израел само влоши положението.

Войната задълбочи още повече кризата, ускорявайки недостига, нарушавайки веригите за доставки и давайки на властите лесно обяснение за икономиката, която вече е в състояние на свободно падане.

Източник: Getty Images

Усилията на правителството за облекчаване на тежестта бяха критикувани като твърде бавни и твърде ограничени. Последната инициатива на властта изисква от някои супермаркети да предлагат стоки на кредит на клиенти, които не могат да плащат в брой.

Ирански лекар разказа пред Iran International, че много от пациентите му вече не могат да си позволят лекарствата. Той даде пример с лекарствата за припадъци, чиято цена се е утроила, и вече е непосилна, въпреки че някои болни се нуждаят от 2 или 3 опаковки всеки месец.

Бивш работник в нефтохимическия комплекс Марвдашт в провинция Фарс пък заяви, че е бил уволнен преди 2 месеца и е намалил консумацията на храна в домакинството си до едно хранене на ден.

"Имам възрастна майка и се срамувам пред нея. Намалихме храната до едно хранене на ден и дори с това ни е трудно да се справяме. Не съм плащал и наем. Положението е ужасно", споделя той.

Много хора пък са загубили работата си, защото тя е зависела от наличието на интернет.

За да компенсира покачването на цените, правителството въведе отново купонна система. Около 87 милиона души получават месечни ваучери на стойност около 6 евро на човек. Но и те се обезценяват бързо. Месечната инфлация достигна 7%, а точковата инфлация - 67%, според Централната банка на Иран. Международният валутен фонд (МВФ) обяви в последния си доклад "Световни икономически перспективи", че се очаква инфлацията в Иран да достигне около 69% тази календарна година.

Политическият анализатор Шахин Шахид-Салес предупреди, че морската блокада, ограничаваща износа на петрол и по-широката търговия, може да ускори колапса на иранската валута. Ако това се случи, това би било най-високото ниво на инфлация, регистрирано в страната от Втората световна война насам.

"Националната валута ще се срине с невероятна скорост и ще се появи хиперинфлация. Страната може да се сблъска с гладни бунтове, чиято интензивност и насилие биха били напълно различни от скорошните демонстрации", предупреди той.