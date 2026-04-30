Не само модел, но и певица: Кара Делевин тръгва на турне (ВИДЕО)

Кара Делевин стартира официално музикалната си кариера. Mоделът и актриса обяви, че ще тръгне на турне из Европа, Обединеното кралство и Северна Америка. "Бях посветена на репетиции и нямам търпение да свиря на тези концерти“, написа Делевин в Instagram. Заедно с текста, звездата от "Градове на хартия" сподели постер на турнето и публикува видео, в което свири една от рок песните си на китара.

Музиката - най-голямата ѝ любов

"Музиката. Тя винаги е била най-големият ми страх и най-голямата ми любов. Все още не мога да повярвам, че най-накрая стигнах дотук", признава тя. Делевин добавя, че предстоящите ѝ сингли "I Forgot" и "Out of My Head" ще бъдат "първият поглед към философията ми през последните няколко години".

Турнето на Делевин ще премине през големи градове, включително Берлин, Барселона, Лондон и Париж, преди да продължи в САЩ с концерти в Лос Анджелис и Бруклин, Ню Йорк. Тя също е включена в състава на фестивала Primavera Sound Barcelona 2026. Според съобщението новите ѝ песни "I Forgot" и "Out of My Head" ще излязат скоро.

Делевин е показвала музикалните си умения и преди в песни на MGK, Фиона Апъл и St. Vincent. Тя също е пяла в саундтрака на филма "Her Smell". В интервю за Numéro през 2025 г. Делевин говори дали се определя като модел, актриса или музикант.

"Аз съм артист и творец. Мисля, че хората обичат да слагат етикети или да те вкарват в рамка. Но аз винаги съм била креативна. Единственото, което наистина не мога да правя, е да рисувам, но намирам и използвам всичко, с което мога да изразя себе си", каза тя тогава и добави, че музиката е голяма част от живота ѝ.

Източник: БГНЕС