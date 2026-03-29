Пилотите от Формула 1 "се вдигат на бунт" срещу новите правила след тежкия инцидент на Беърман

Пилотите от Формула 1 изразиха своето притеснение и призоваха Международната автомобилна федерация (ФИА) за промени след тежкия инцидент с Оливър Беърман по време на Гран При на Япония. Пилотът на Хаас се разби в стената с ускорение от 50G, след като бе изненадан от скоростта на своя съперник от Алпин - Франко Колапинто. Докато аржентинецът събираше енергия, Беърман изразходваше батериите на своя Хаас в опит да го изпревари, но попадна в опасна близост. В опит да избегне удар, той излезе извън очертанията на пистата. Неспособен да намали скоростта, Беърман премина през тревата и се блъсна в стената, понасяйки силния удар.

Катастрофата на Беърман породи притеснение сред пилотите

Впоследствие стана ясно, че скоростта на сблъсъка при инцидента е била около 45 км/ч. За щастие, Беърман веднага излезе от колата, но накуцваше и не бе в оптимално състояние. След рентгенова снимка в медицинския център, беше установено, че пилотът няма сериозни наранявания, няма фрактури, а само натъртване на дясното коляно. Случилото се обаче провокира недоволството от страна на някои пилоти, които през последните седмици неведнъж изразиха опасенията си от подобен сблъсък. Откакто новите коли, зависещи от управлението на енергията, излязоха на пистата, се заговори за възможността за подобна катастрофа при високи скорости на сближаване между две коли.

ОЩЕ: Формула 1 може да се завърне на Балканите още догодина

Верстапен и Сайнц скочиха на ФИА след инцидента с Беърман

След края на надпреварата Макс Верстапен и Карлос Сайнц, които ясно са заявили недоволството си от новите правила, коментираха въпроса. Четирикратният световен шампион призова да се внесат промени, които да предотвратяват опасността при подобни ситуации на една кола, която събира енергия, и друга зад нея, която я използва. Той заяви, че при по-големи скорости, събитията може да придобият по-сериозен развой.

Разбираемо, Сайнц бе по-първичен в реакцията си и директно критикува ФИА за това, че е пренебрегнала сериозните предупреждения на пилотите: "Ние предупредихме ФИА, че инцидент като днешния може да се случи. Надявам се, че ще измислят нещо по-добро за следващото състезание в Маями. При такива скорости на сближаване подобен инцидент рано или късно щеше да се случи и не съм много доволен от това, което видяхме досега. Надявам се да измислим по-добро решение, което да предлага по-безопасен начин за провеждане на състезанията. Тук имахме късмет, че има пространсто, но представете си подобна катастрофа в Баку, Сингапур или Лас Вегас."

От ФИА отговориха, че има насрочени срещи за месец април, в които ще се анализира и обсъжда какво може да се промени за подобряване на спорта. Иначе инцидентът с Беърман промени развоя на събитията в Гран При на Япония, като Кими Антонели се възползва най-добре от ситуацията и записа втората си победа във Формула 1.

Carlos Sainz says “we were lucky” after Oliver Bearman’s high-speed crash during the Japanese GP 🚨⁣

The Haas driver was travelling at 191mph when he went off while taking avoiding action, spinning across the track and hitting the barrier.



He climbed out gingerly, limping… — BBC Sport (@BBCSport) March 29, 2026