Тежка катастрофа помрачи втората победа на 19-годишния Антонели във Формула 1 (ВИДЕО)

Две седмици, след като записа първата си победа, Кими Антонели спечели Гран при на Япония и за първи път в кариерата си оглави класирането при пилотите във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес успя да се възползва от излизането на колата за безопасност, за да си върне лидерството, след като го загуби в първата обиколка. Оскар Пиастри от Макларън, който не участва в първите две състезания за годината, стартира сезона си в Сузука, пресичайки финалната линия на второ място. Последната позиция на подиума зае Шарл Льоклер, след интензивна битка в края на състезанието с Джордж Ръсел.

Двамата пилоти на Мерцедес, които започнаха от първи ред, записаха катастрофален старт, като се свлякоха съответно до четвърто и шесто място. Възползвайки се от слабия старт, Пиастри излезе начело от трета стартова позиция, докато Льоклер и Ландо Норис го следваха на второ и трето място. Въпреки това, Ръсел бързо се възстанови, като се промъкна между съперниците си и се върна в борбата за лидерството в осмия тур. Изпреварвайки Пиастри в последния шикан, британският пилот на Мерцедес се озова отново зад Макларъна в края на следващата права, тъй като Пиастри използва допълнителната си енергия, за да си върне лидерството.

По-назад другият Макларън и Мерцедес се впуснаха в битка, като Антонели се изкачи на четвърто място пред Норис. След това той се впусна в битка с Льоклер, преди монегаскът да влезе в бокса в 17-ата обиколка, една обиколка след Норис. Два тура след съотборника си Пиастри влезе в питлейна от първа позиция, тъй като от Макларън се опитаха да избегнат прехвърляща стратегия от страна на Ръсел. Това изведе дуото на "сребърните стрели" начело, макар и двамата все още да не бяха направили спиране.

Тежък сблъсък на Беърман промени хода на състезанието

В 21-вата обиколка Ръсел беше първият, който влезе в бокса, за да смени гумите с твърди, и излезе пред Пиастри. Малко след като направи своя питстоп, обаче, катастрофа при висока скорост, в която беше замесен Оливър Беърман, го извади от състезанието, което доведе до излизането на колата за безопасност. Пилотът на Хаас се опита да избегне удар с Франко Колапинто и излезе извън очертанията на пистата. Неспособен да намали скоростта, Беърман премина през тревата и се блъсна в бариерата, понасяйки силен удар от 50G. За щастие, той успя да слезе колата невредим, но видимо не беше в оптимално състояние.

Here's the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP

Последвалата поява на колата за безопасност даде на Антонели възможност за бърз питстоп, което му позволи да смени гумите си и да се върне начело в състезанието. В 28-ата обиколка колата за безопасност се върна в питлейна, за да освободи колоната и да възобнови състезанието. Вече разочарован от загубата на лидерството заради колата за безопасност, Ръсел се затрудни още повече при рестарта, като отстъпи една позиция на Люус Хамилтън, докато Антонели се откъсна на първото място. В 37-ата обиколка Ръсел загуби още една позиция в полза на Льоклер, който малко след това изпревари съотборника си Хамилтън след поредна оспорвана битка. В следващата обиколка 7-кратният шампион се озова на пето място, докато Ръсел изпревари бившия си съотборник.

В челото обаче Антонели не можеше да бъде изпреварен, като спечели втората си победа в кариерата и се изкачи начело в класирането при пилотите, а Пиастри го следваше на второ място. Льоклер успя да запази третото място след късна битка с Ръсел, докато Хамилтън загуби петото място от Норис в заключителните етапи, тъй като гумите му бяха твърде износени. Солидна защитна игра на Пиер Гасли позволи на пилота на Алпин да задържи четирикратния шампион Макс Верстапен и да завърши на седмо място. Лиам Лоусън завърши девети, а Естебан Окон спечели последната точка за Хаас. За най-бързите пилоти на планетата предстои четириседмична пауза заради отмяната на Гран При на Бахрейн и Гран При на Саудитска Арабия заради войната в Близкия изток. Така четвъртият кръг ще се проведе в Маями на 3 май.

