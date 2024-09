След Париж 2024: Якоб Ингебригтсен загуби още една битка на 1500 м (ВИДЕО)

"Бегачите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Стефан Йорданов, посветена на най-интересните събития от света на бягането.

Норвежката звезда в средните бягания Якоб Ингебригтсен допусна нова загуба на 1500 метра. След като загуби битката за олимпийското злато на Олимпийските игри в Париж, сега Якоб не успя да спечели и състезанието от Диамантената лига в Цюрих.

Ингебригтсен, който остана без медал в Париж, отново бе надбяган от американеца Яред Нугусе. Американският атлет финишира трети в Париж, спечелвайки бронзов медал, а сега пък се поздрави с победата на 1500 метра в Цюрих с резултат 3:29.21 мин.

На старт застанаха още олимпийският шампион Кол Хокър и световният шапмион Джош Кър. Очакванията бяха за много бързо бягане, а Якоб Ингебригтсен се устреми към световния рекорд от 3:26.00 на Хичам ел Гаруж, но бягането не протече по план.

Атлетите бяха отлично изведени от пейсър, но в края Якоб не успя да запази високата скорост, като бе атакуван в последните 100 метра. Там Нугусе бе съхранил повече сили и успя да го надбяга, изпреварвайки норвежеца с 31 стотни.

Това е още една загуба за Ингебригтсен в последни метри - по сходен начин той загуби от Джейк Уайтман на Световното 2022, от Джош Кър на Световното 2023 и от Кол Хокър на Олимпийските игри 2024. Това е и една от редките загуби на Якоб на старт на Диамантена лига.

Олимпийският шампион Кол Хокър се нареди трети с 3:30.46 мин, докато Джош Кър остана пети с 3:31.46. Между тях финишира нидерландецът Ниелс Ларос. Припомняме, че преди по-малко от две седмици Ингебригтсен помете световния рекорд на 3000 метра и се прицели в още 7 световни рекорда - един от тях е този на 1500 м.

Автор: Стефан Йорданов

