Прекрасно! 4 медала за България на Балканския шампионат по конен спорт

07 септември 2025, 21:04 часа 426 прочитания 0 коментара
Българските състезатели спечелиха още четири медала (три сребърни и един бронзов) в индивидуалните състезания в отделните възрастови групи на Балканския шампионат по конен спорт (прескачане на препятствия) в сръбската столица Белград. Националите взеха и четири отличия в отборните стартове.

При децата сребро завоюва Дария Чолакова с кобила Доротея, а трети се нареди Александър Бонев с Денденс. В категория до 18 години на второ място завърши Марта Колушева с Куидера. Драга Тодорова е четвърта, а Елиза Чолакова - пета. В групата "Млади ездачи" Милко Кочев зае престижната пета позиция.

При най-малките, категория "пони" сребро взе Карина Чолакова с кон Олаф К. Тя е и най-младата участничка на състезанието на едва 8 години. При мъжете и при жените България не успя да излъчи финалисти. В надпреварата в сръбската столица Белград участват седем държави.

Джем Юмеров
